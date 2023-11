Meeting de Foumbouni : Message de remerciements du candidat JUWA à la présidentielle !

Message de remerciements du Dr SALIM ISSA, Candidat du parti JUWA aux élections présidentielles suite au meeting d’intronisation de sa candidature réalisée à Foumbouni.





Chers membres dévoués de notre parti et chers concitoyens engagés,





C'est avec une profonde gratitude et une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui pour exprimer mes sincères remerciements. Notre récent meeting politique a été un succès retentissant, et cela n'aurait pas été possible sans l'effort collectif exceptionnel de chacun d'entre vous.





Moi et notre parti JUWA, une force unie qui incarne les idéaux de la démocratie et de la justice, tiennent à exprimer notre reconnaissance envers le collectif MOUVEMENT NALAWE, LE FRONT COMMUN ET LES CANDIDATS INDEPEBDANTS. Votre dévouement à la cause et votre travail acharné ont été les piliers de cette réussite.





En tant que membre de cette grande famille politique, nous avons démontré que lorsque nous nous unissons, nous sommes capables de réaliser des choses extraordinaires.





Je voudrais également adresser mes remerciements les plus chaleureux à la population comorienne qui a répondu en masse à notre appel.





Votre présence massive a témoigné de votre engagement envers les valeurs que nous défendons et de votre confiance en notre capacité à faire progresser notre société. C'est votre énergie, votre enthousiasme et votre soutien qui ont donné vie à cet événement politique mémorable.





Nous sommes à un moment crucial de notre parcours politique, et ensemble, nous avons démontré que l'unité et la détermination sont les clés du succès. Cela ne fait que renforcer notre conviction que, main dans la main, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous.





Merci encore à la région de Mbadjini et la ville de Foumbouni qui ont contribué à la réussite de ce meeting. Nous continuerons à avancer avec confiance, portés par la force de notre partenariat et inspirés par la vision d'une société plus juste et équitable.





Soyons fiers de ce que nous avons accompli ensemble et préparons-nous à relever les défis à venir. Notre engagement envers le bien commun guidera notre chemin vers la victoire à l’élection présidentielle.





Avec gratitude et détermination,

Dr SALIM ISSA, Candidat du parti JUWA aux élections présidentielles