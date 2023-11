La croissance devrait atteindre 3 % en 2023 grâce à la construction en cours d'El Maarouf et de Galawa

Le FMI parvient à un accord au niveau des services sur la première revue de la Facilité Élargie de Crédit pour l'Union des Comores et conclut les consultations au titre de l'article IV de 2023





Les autorités comoriennes et les services du FMI sont parvenus à un accord au niveau des services sur les politiques et réformes économiques pour l'achèvement de la première revue dans le cadre de l'accord soutenu par la facilité élargie de crédit (FEC). La revue, à l’approbation du Conseil d’Administration du FMI, débloquera autour de US$4.7 million.

La croissance attendue en 2023 reflète un rebond continu de l’activité économique. La performance du programme a été généralement satisfaisante dans un contexte de défis persistants liés à l’environnement extérieur. Les autorités restent déterminées à atteindre leurs objectifs d’assainissement budgétaire. Des progrès notables ont été réalisés en ce qui concerne le programme de réformes structurelles.

Les consultations politiques au titre de l'article IV se sont concentrées sur les réformes visant à renforcer la transparence fiscale, à protéger les recettes fiscales dans le contexte de l'adhésion à l'OMC et de la baisse des taxes commerciales, à réduire le fardeau fiscal des entreprises publiques et à progresser vers les objectifs de développement durable (ODDs).







Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Mme Suchanan Tambunlertchai, s'est rendue à Moroni du 18 au 31 octobre pour discuter des politiques économiques et financières dans le contexte de la première revue du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI et les consultations de 2023 au titre de l'article IV. Mme Tambunlertchai a publié aujourd'hui la déclaration suivante :





« Les autorités et l'équipe du FMI sont parvenues à un accord au niveau des services sur les politiques à suivre pour achever la première revue au titre de l'accord FEC. L'accord est soumis à l'approbation de la direction et du Conseil d'Administration du FMI. L'achèvement de l'examen débloquera 3,56 millions de DTS (environ 4,7 millions de dollars), ce qui portera le total des décaissements au titre du programme à environ 9,5 millions de dollars.





« La croissance devrait atteindre 3 % en 2023, reflétant un rebond de l'activité économique, notamment la construction en cours de l'hôpital El Maarouf et de l'hôtel Galawa. L'inflation devrait reculer à 9.6 % cette année, contre 12,4 % l’année dernière. Conformément à une demande d'importations plus élevée et à des prix d'importation élevés, le déficit du compte courant extérieur se creuserait jusqu'à 6 % du PIB en 2023. En 2024, la croissance du PIB réel devrait s'accélérer pour atteindre 3,5 %, tirée par l'accélération des deux projets de construction.





« Les performances dans le cadre de la FEC ont été globalement satisfaisantes. Quatre des six critères de performance quantitatifs pour fin juin 2023 ont été remplis. Sept des huit repères structurels ont été réalisés. Les autorités se sont engagées à prendre des mesures correctives pour les critères de performance quantitatifs non respectés concernant l'accumulation d'arriérés extérieurs et l'accumulation d'arriérés intérieurs nets avant la discussion du Conseil d'Administration. Le dernier repère structurel sur la gestion de jure de la taxe sur les produits pétroliers par les douanes serait achevé lors de la prochaine session parlementaire en avril.





« Les autorités maintiennent leur engagement inébranlable en faveur d’un assainissement budgétaire à moyen terme soutenu par des réformes ciblées de l’administration des recettes et de la gestion des finances publiques. Ils s’attendent à ce que l’amélioration du recouvrement des recettes en 2023 contribue à contenir le déficit primaire intérieur en dessous de 2 % du PIB. Pour atteindre un déficit primaire intérieur d’environ 1½ % du PIB en 2024, il faudra poursuivre les réformes de l’administration des recettes et des douanes pour réduire l’évasion et les fuites fiscales et contrôler les dépenses. Des efforts soutenus seront essentiels pour créer progressivement un espace budgétaire pour les investissements indispensables dans le développement social, y compris la santé, l’éducation et les infrastructures, tout en maintenant la viabilité des finances publiques et de la dette afin de réduire la fragilité économique. Les autorités sont attachées à une stratégie de financement prudente, soutenue par la mobilisation de dons et d’emprunts concessionnels. La dette devrait culminer en 2026 à environ 37 % du PIB et diminuer progressivement à moyen terme, reflétant la poursuite de l'assainissement budgétaire et de la ralentissement des emprunts après l’achèvement des grands projets..





« Il reste important de remédier aux vulnérabilités du secteur bancaire pour répondre aux besoins de financement croissants des Comores. La réduction des prêts non performants, l’amélioration de la supervision et le renforcement des cadres réglementaires augmenteraient l’efficacité du secteur financier. Avec la création de l’unité de résolution bancaire, la BCC vise à renforcer sa capacité à s’attaquer aux banques chroniquement sous-capitalisées.





« Les discussions au titre de l'article IV se sont concentrées sur le programme de réformes structurelles visant à progresser vers les objectifs de développement durable; renforcer la transparence budgétaire ; sauvegarder les recettes fiscales dans le contexte de l’adhésion à l’OMC et de la baisse des taxes commerciales ; et réduire le fardeau fiscal des entreprises publiques. La poursuite des efforts visant à renforcer la gouvernance et à réduire les vulnérabilités à la corruption, y compris la mise en œuvre de la nouvelle loi anti-corruption, sera essentielle pour améliorer le climat général des affaires.





"L'équipe du FMI remercie les autorités et les autres homologues pour leur excellente coopération, ainsi que pour les discussions franches et constructives."





