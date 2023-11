Un système autocratique ne peut pas organiser des élections indépendantes, libres et équitables. Azali a assuré à ses "partenaires" qu'il contrôlait ses candidats par procuration. La dignité et les droits fondamentaux des citoyens sont bafoués. Un système autocratique ne peut pas organiser des élections indépendantes, libres et équitables. Azali a assuré à ses "partenaires" qu'il contrôlait ses candidats par procuration. La dignité et les droits fondamentaux des citoyens sont bafoués.





Après 14 ans au pouvoir, le colonel Azali Assoumani ne peut justifier la prolongation de son mandat contesté. Les Comores sont un Etat en faillite. Il s'était engagé à créer 80 000 emplois et à promouvoir pour le bien du peuple des investissements directs massifs évalués à plus de 5 milliards de dollars. Son bilan est catastrophique : le système éducatif s'est effondré, l'économie est pratiquement morte, les entreprises publiques sont pour la plupart en faillite, le système judiciaire est dans un état déplorable, l'instabilité politique est endémique de haut en bas...Le bilan d'Azali est tout simplement la spirale des désastres.





Les mandataires d'Azali qui ont décidé d'assumer la responsabilité de légitimer le pouvoir autoritaire d'Azali portent une lourde responsabilité devant la nation.





Azali a réussi à transformer la nation en bastion électoral de Sambi et Mamadou. Azali et son parti ne peuvent pas représenter plus de 10% de l'électorat.





La Voix de l'Afrique en cette période extrêmement incertaine avec les crises horribles en Afrique, au Moyen Orient et en Ukraine est compromise, le silence du Président de l'UA, chef d'état des Comores est à la fois une insulte et une honte. Sa déclaration la plus choquante en 2023 a été son appel solennel à l'intérieur d'une mosquée à l'éradication du peuple juif de la terre. Il aurait dû appeler à la création de deux États indépendants, Israël et la Palestine, et à vivre côte à côte dans la paix et la sécurité.





Par Saïd Hilali