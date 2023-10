Parti CRC : Une Mobilisation exceptionnelle au foyer des femmes de Moroni !

Présentation du Bureau Fédéral de la CRC à Ngazidja :





Une Mobilisation exceptionnelle au foyer des femmes de Moroni !







Une rencontre mémorable s'est déroulée ce samedi 7 septembre 2023 au foyer des femmes de Moroni en présence du Président de la République AZALI Assoumani, Président d'honneur de la CRC et de la première DAME Mme AZALI Ambari, des membres du Gouvernement, du Président de l'assemblée de l'Union, Moustadrane Abdou, des Gouverneurs. De Ngazidja et de Mohéli ainsi que plusieurs élus nationaux et municipaux. Une rencontre mémorable s'est déroulée ce samedi 7 septembre 2023 au foyer des femmes de Moroni en présence du Président de la République AZALI Assoumani, Président d'honneur de la CRC et de la première DAME Mme AZALI Ambari, des membres du Gouvernement, du Président de l'assemblée de l'Union, Moustadrane Abdou, des Gouverneurs. De Ngazidja et de Mohéli ainsi que plusieurs élus nationaux et municipaux.





La mobilisation des militants a été plus forte que jamais, témoignant de leur détermination à continuer à soutenir notre parti et à travailler ensemble pour un avenir meilleur pour les Comores.





L'un des temps forts de cet cet après midi était la présentation officielle du tout nouveau bureau fédéral de Ngazidja que nous félicitons chaleureusement les membres et leur souhaitons plein succès dans leurs responsabilités. Leur dévouement et leur engagement envers le parti seront essentiels pour mener le parti à la victoire finale lors des élections de 2024.





Le bureau National du parti voulait, à travers cette rencontre, affirmer le rassemblement et la remobilisation des militantes et des militants en vue des élections présidentielles et des élections des gouverneurs à venir.





"Nous sommes plus déterminés que jamais à faire entendre notre voix et à faire valoir nos valeurs dans le processus démocratique" a martelé le 1er Secrétaire National, Youssoufa Mohamed Belou.





Ce fut aussi pour lui, l'occasion d'insister sur la volonté du parti de s'ouvrir à de nouvelles alliances.





Pour clore les interventions, le Secrétaire National Adjoint, Nour El Fath AZALI à dit : "Nous encourageons toutes les personnes à rejoindre notre famille politique et contribuer à notre cause commune, celle de réaliser l'émergence économiques et internationale des Comores. Nous, militantes et militants, jeunes et moins jeunes, sommes prêts à relever les défis qui nous attendent. Continuons à travailler main dans la main pour le développement de notre pays. ©CRC