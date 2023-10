Global Gateway Forum : L'UE et les Comores signent des accords pour un montant de 28,9 millions d'euros afin de stimuler le développement national







Dans le cadre du Global Gateway Forum, à Bruxelles, le Président AZALI Assoumani a signé en compagnie d'Ursula Von Der Leyen, Présidente de la Commission européenne, des accords en vue de renforcer le développement durable de l'archipel, pour un montant total de 28,9 millions d'euros. Dans le cadre du Global Gateway Forum, à Bruxelles, le Président AZALI Assoumani a signé en compagnie d'Ursula Von Der Leyen, Présidente de la Commission européenne, des accords en vue de renforcer le développement durable de l'archipel, pour un montant total de 28,9 millions d'euros.

Trois domaines ont été identifiés, à travers le soutien du Plan Comores Émergentes :





- Le programme "Ulanga na Maesha" qui vise à renforcer la résilience environnementale et alimentaire des Comores. Le programme reçoit 20,4 millions d'euros.





- Le programme "Wamanga wa Komor" (comoriens de la diaspora), doté d'un budget de 4 millions d'euros, qui vise à mobiliser et à soutenir les fonds de la diaspora comorienne dans le cadre des priorités nationales de développement. Il se concentre sur le renforcement de la gouvernance sectorielle, le soutien aux entrepreneurs et investisseurs de la diaspora, en particulier les jeunes et les femmes, et la promotion des initiatives de l'économie verte et bleue.

Il vise également à donner à la diaspora comorienne les moyens de contribuer plus efficacement au développement local et territorial.





- Enfin, le programme « Shawiri » (Solutions) consacrera 4,5 millions d'euros au renforcement de la participation et de la protection des femmes, des jeunes et de la société civile dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.





Ce programme vise à créer un écosystème favorable à la protection sociale et à la participation civique des femmes et des jeunes. Il renforcera les structures de la société civile et améliorera les capacités de gouvernance et de gestion des institutions responsables des programmes axés sur l'égalité des sexes et la jeunesse.





Pour la présidente de la Commission Européenne, Ursula Don Der Leyen, « l'UE et les Comores établissent un partenariat visionnaire pour faire du Plan Comores Émergentes une réalité. Avec un engagement total de 28,9 millions d'euros et une attention particulière portée au développement national, nous ne nous contentons pas de rêver d'un avenir meilleur pour les Comores, nous le construisons activement ».





Quant au Président AZALI Assoumani, il a remercié l'Union Européenne pour la signature de ces accords, « un investissement de 28,9 millions d'euros et trois programmes, qui marquent une étape essentielle vers la réalisation des ambitions du Plan Comores Emergentes et la garantie d'un avenir durable pour le peuple comorien ». Beit-salam