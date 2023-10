Les Comores ont pris part au salon Cosmetic 360







Le gouvernement s’attelle à la promotion de l’image de l’ylang des Comores dans le développement du marché international. Le gouvernement s’attelle à la promotion de l’image de l’ylang des Comores dans le développement du marché international.





L’Union des Comores a pris part au salon Cosmetic 360 organisé au Carrousel du Louvre à Paris, du 18 au 19 octobre 2023. Cet évènement d’envergure internationale a été l’occasion de promouvoir l’offre comorienne des produits de la filière ylang-ylang et de la positionner dans le sourcing des principaux importateurs mondiaux.





Cosmetic 360 Week, est une semaine internationale de la Cosmétique organisée par Cosmetic Valley, en France. Un programme qui allie networking national et international, visites industrielles et culturelles en lien avec la recherche, l’innovation et la distribution.





Aussi la participation des Comores à ce salon visait plusieurs objectifs à savoir repositionner les huiles essentielles des Comores auprès des principaux utilisateurs mondiaux de ces produits (parfumerie-cosmétique), promouvoir l’image de marque des huiles essentielles des Comores en termes de qualité et de différenciation, assurer des mises en relations commerciales entre les exportateurs comoriens d’huiles essentielles d’ylang-ylang et les importateurs potentiels et une meilleure compréhension du marché international et de ses exigences.





La délégation comorienne était composée de plusieurs structures notamment le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, du Tourisme et de la Pêche (MAPETA) ; l’Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI) ; l’Office Comorien des Produits de Rente ; l’Association des Exportateurs d’Huiles Essentielles d’Ylang-ylang des Comores (AEHEYC), le Cluster Cosmétiques et Huiles Essentielles des Comores (CHEC) et les représentant(e)s d’entreprises de production, de transformation et d’exportation des huiles essentielles.





Cette participation a été rendu possible par le soutien du gouvernement à travers le Projet Afidev - Comores (appui aux filières d’exportation et au développement rural)financé par l’AFD, mis en œuvre par Expertise France, dont l’objectif consiste à améliorer la compétitivité des produits d’exportation et le développement économique de ces produits.





Service de Communication

Ministère du Tourisme