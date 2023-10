Le cyber harcèlement que subit Mkaliman sur les réseaux sociaux est inadmissible. Quand vous êtes un personnage public et que vous êtes sur les réseau



Mkaliman Fay, Artiste (candidat de Nyora S3), est victime ces derniers jours d'une vague d'acharnement et de moqueries sur les réseaux sociaux.





Quand vous êtes un personnage public et que vous êtes sur les réseaux sociaux, c’est normal qu’il y ait des gens qui ne vous aiment pas. C’est la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde mais là on est dans une volonté de nuire, de faire mal.





MKALIMAN est un artiste mais derrière un artiste il y’a un homme avec ses fragilités, sensibilités... Les gens sont trop à l’aise sur les réseaux sociaux et disent ce qu’ils veulent mais on ne se rend pas compte à quel point cela peut atteindre mentalement et psychologiquement.





Je porte mon soutien à mon frère Mkaliman, et courage car le combat est long.





Abidine Saïd