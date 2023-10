L'artiste Zily remporte deux trophées aux Comores Music Awards





Les artistes Zily et Samra

La prestigieuse cérémonie des Comores Music Awards s’est tenue le samedi 21 octobre 2023 à Savigny-le-Temple, dans le département de Seine-et-Marne. Pour cette 3ème édition, et face à des invités venus des quatre coins du monde, Zily a remporté les deux prix des deux catégories où elle était nommée : celui de l'artiste féminine de l’année, et celui de la catégorie Mgodro, qui honore les meilleures performances de ce genre musical traditionnel. La prestigieuse cérémonie des Comores Music Awards s’est tenue le samedi 21 octobre 2023 à Savigny-le-Temple, dans le département de Seine-et-Marne. Pour cette 3ème édition, et face à des invités venus des quatre coins du monde, Zily a remporté les deux prix des deux catégories où elle était nommée : celui de l'artiste féminine de l’année, et celui de la catégorie Mgodro, qui honore les meilleures performances de ce genre musical traditionnel.





« Je suis honorée d’être ici ce soir. C’est ensemble que nous élèverons au plus haut sommet nos musiques ». C’est avec ces quelques mots que Zily, très émue, a reçu le prix de l’artiste féminine de l’année, décrit par les organisateurs de l’évènement Comores Music Awards comme le prix qui récompense l'artiste « qui a su se démarquer par sa voix, son talent et sa présence scénique ».





Un peu plus tôt, elle remportait le prix de la catégorie « Mgodro », qui honore les meilleures performances dans ce genre musical traditionnel. C’est donc tout naturellement, que face à un public venu massivement, elle entamera dans la foulée les quelques notes de son hymne à la femme, vu des millions de fois sur YouTube : " Ô malik kiya", "Ô Roi écoute"... Ce à quoi le public répondra instinctivement : " Mfahumé de wami kiya", "la Reine, c'est moi"....





Un public conquis qui n’hésitera pas à se lever lorsque l’artiste a continué avec l’un de ses tubes les plus retentissant : Moina Bibi !





Saluée par ses pairs, de l’artiste qu'on ne présente plus, Cheikh MC, en passant par le talentueux Says'z, ou encore la flamboyante Diva Samra ; Zily repartira de cette incroyable soirée les bras chargés et les étoiles plein les yeux ! "Je me souviendrai de cette nuit toute ma vie. Ce sont mes premiers prix, en tant qu'artiste confirmée", dira encore celle qui sortait, il y a un an, son 1er EP : Imani Na Amani.





Les Comores Music Awards sont un événement dédié à la célébraBon de la musique comorienne, mais pas que.... C’est aussi l’occasion de mettre en lumière les associations, les structures, et les hommes et les femmes qui contribuent à faire rayonner l’archipel des Comores à travers le monde. Parmi les différentes distinctions, on pouvait retrouver les catégories "Tube de l’année", "Urban Pop", "Dance Hall", ou encore "meilleure chanson de mariage"... Les nommés étaient plus de 80... Parmi eux, des artistes et des producteurs qui se sont illustrés à l'échelle nationale et internationale : SAF, Goulam, Terrell Elymoor, Dadiposlim, B.Junior, Kueena, Moris Beat ou encore Still Nas et Aznvr beatz....