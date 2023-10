Guerre Israël - Palestine : Plus de 700 morts côté israélien et plus de 400 morts côté palestinien...Au moins 100 otages restent détenus par le Hamas.

Une femme qui aurait été kidnappée, dans un camion à Khan Younès(AFP)

Israël et la bande de Gaza sont de nouveau en guerre après le déclenchement d'une offensive militaire surprise du Hamas, samedi. Des milliers de roquettes ont été tirées sur plusieurs localités tandis que des combattants ont mené, de manière inédite, des incursions en territoire israélien. Benyamin Netanyahou a prévenu que le Hamas « paiera un prix sans précédent ».





Les combats ont fait plus de 700 morts et « plus de 2 000 blessés » côté israélien, selon le bureau de presse du gouvernement. L’armée israélienne accuse le Hamas d’avoir « massacré des civils » jusque dans leurs maisons.





L’attaque israélienne dans la bande de Gaza, où l’armée israélienne a ciblé plus de 500 positions du mouvement armé pour la deuxième journée consécutive, a fait plus de 400 morts, a annoncé dimanche matin le ministère de la Santé du territoire palestinien sous contrôle du Hamas depuis 2007. Depuis la veille, 2 200 personnes ont été blessées dans l’enclave palestinienne, ajoute le ministère dans un communiqué.





Alors que l’occupation et la colonisation se poursuivent et qu’Israël entame une normalisation de ses relations avec l’Arabie saoudite, les Palestiniens ne se sont jamais retrouvés aussi seuls. La bande de Gaza est sous blocus israélien depuis 17 ans.





États-Unis, Européens et de nombreuses capitales dans le monde ont condamné samedi et dimanche les attaques du Hamas contre Israël, Berlin soulignant un risque « d’escalade régionale majeure ». La Russie et la Chine ont, pour leur part, appelé les deux parties à la retenue et à un cessez-le-feu, et l’Iran a salué l’offensive palestinienne.





Le point sur la situation ce lundi 9 octobre matin





On compte plus de 1 100 morts au total, plus de 700 Israéliens, selon un nouveau bilan publié lundi, et 413 Palestiniens, selon les autorités locales, après le lancement, samedi, de l’attaque du Hamas et la riposte d’Israël qui s’en est suivie. Des bilans qui devraient s’alourdir.





Les affrontements continuent entre l’armée israélienne et des combattants infiltrés dans le sud d’Israël, autour de Gaza. 100 000 réservistes y ont été acheminés, selon un porte-parole de Tsahal.





L’armée israélienne a annoncé lundi avoir frappé plus de 500 cibles dans la nuit sur la bande de Gaza.





Au moins 100 otages restent détenus par le Hamas.





L’Iran a nié être impliqué dans l’attaque sur Israël.





« Il n’y a qu’une seule solution, mettre fin à l’occupation », selon Efraim Davidi, membre du Parti communiste israélien