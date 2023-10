Éveillez la Flamme du Patriotisme Anjouanais !







Mon engagement envers la défense des intérêts d'Anjouan est un lien inébranlable, une vocation qui résonne profondément en moi. Je dédie toute ma détermination à cette noble cause, une conviction profondément enracinée dans mon identité anjouanaise, même si je suis le fruit harmonieux d'un mélange de sang africain, arabe, malgache, et même de Ngazidja-Comore. Cette quête transcende les frontières de la diversité pour forger un amour indéfectible envers notre chère Anjouan.





Aimer chez-soi, aimer les siens et s'aimer n'est pas synonyme de rejet, de reniement, ni d'ostracisme envers les autres, c'est la quintessence de la compassion, la racine de la solidarité, le cœur de la fraternité, et le savoir-vivre humblement tout simplement !





Ma richesse intérieure puise sa source dans cette identité anjouanaise, bien avant toute autre considération. C'est une question de dignité personnelle, car sans cette dignité, notre existence perd de sa signification dans ce monde. En l'absence de dignité, nous devenons vulnérables à la domination et à la corruption, exposés aux intentions sans scrupules de ceux qui agissent sans foi ni loi, dépourvus d'éthique et d'humanité, prêts à exploiter les plus faibles parmi nous.





Il est important pour chaque patriote anjouanais de s'ennoblir et de s'élever en puisant profondément dans les trésors de nos racines anjouanaises. De cette manière, nous renforçons notre résilience face aux adversités et préservons notre identité singulière, notre histoire, nos us et coutumes, ainsi que notre dignité, malgré les pressions extérieures et le suprémacisme ethnocentrique de l'élite politique de Ngazidja-Comore.





En embrassant pleinement notre identité anjouanaise, nous puisons dans une source infinie de résilience. C'est cette force qui nous permet de défendre nos droits avec détermination, de préserver nos valeurs, de célébrer notre histoire, de chérir notre héritage et de revendiquer la souveraineté de notre île. Tout cela, même face aux défis posés par une Union actuelle qui, loin d'être équitable et équilibrée, ne profite qu'à une seule île, Ngazidja-Comore.





Notre attachement à Anjouan, cette terre insulaire qui nous a façonnés, nous unit d'une manière puissante. L'histoire nous l'a déjà prouvé par le passé. Nous avons montré que lorsque nous sommes unis dans une vision commune, rien ne peut nous arrêter. Alors, pourquoi attendre ? Rééditons cette unité avec confiance et détermination, car c'est dans notre union que réside notre invincibilité.





Agissons ensemble, réveillons la fierté anjouanaise, préservons notre précieux héritage et défendons notre dignité. Il en va de la survie du peuple anjouanais. Unis, nous sommes plus forts et plus déterminés que jamais à bâtir un avenir enviable pour notre bien-aimée île, Anjouan !





Nulle part dans le monde un Anjouanais ne devrait subir la stigmatisation, et il ne devrait plus jamais être dénigré, ostracisé, discriminé ni traité de manière dégradante, que ce soit à Moroni ou ailleurs. Les Anjouanais méritent respect, estime et admiration.





Que la bienveillance divine veille sur notre peuple, le protégeant des jaloux et des ennemis, à l'intérieur et à l'extérieur de notre île. Que la lumière d’Allah guide notre chemin, nous délivrant de l'emprise oppressante et des griffes acérées de ceux qui nous oppriment, et nous conduisant vers la voie de la liberté, de la justice et de la prospérité.





Vive le peuple d’Anjouan !





Vive l’État souverain d’Anjouan !





Votre dévoué serviteur pour l'amour d'Anjouan.





Anli Yachourtu JAFFAR

Le 09 octobre 2023