Crise de l’eau à Mayotte : Arrivée d'un bateau transportant 500 000 litres d’eau embouteillée

Le Marion Dufresne est arrivé ce matin au Port de Longoni avec 500 000 litres d'eau embouteillée à son bord. Affrété spécialement par l'État français depuis La Réunion, sa cargaison permet d'assurer la continuité des approvisionnements d'eau en bouteille aux personnes vulnérables dans la situation d'urgence que traverse Mayotte.





Habituellement mobilisé pour assurer des missions logistiques et océanographiques dans les mers australes, le Marion Dufresne, bâtiment propriété de la préfecture des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et armé par la société Louis Dreyfus Armateurs, a été spécialement affrété par le Gouvernement français, afin d’acheminer 500 000 litres d’eau embouteillée depuis La Réunion.





Déchargée très rapidement ce matin, cette eau permettra d’assurer l’approvisionnement du circuit de distribution pour les publics vulnérables, annoncée par Monsieur Philippe Vigier, ministre français délégué chargé des Outre-mer, en lien étroit avec Monsieur Gérald Darmanin, ministre français de l’Intérieur et des Outre-mer, le 2 septembre dernier.





Ces distributions d’eau gratuites aux personnes vulnérables ont débuté le 21 septembre et se poursuivent quotidiennement avec l’appui des communes et des forces armées. 80 000 litres d’eau potable sont ainsi distribués chaque jour dans l’ensemble de l'ile.





Avec le Marion Dufresne, ce sont 1,8 millions de litres d’eau en bouteille qui auront été acheminées depuis La Réunion depuis le 20 septembre. Ces livraisons soutiennent les Mahorais et les personnes les plus fragiles, confrontés cette année à une sécheresse sans précédent. D’autres acheminements sont programmés jusqu’à la fin de l’année, en lien avec le préfet de la zone de défense et de sécurité du sud de l’océan Indien.





Le Marion Dufresne quittera aujourd’hui le Port de Longoni, pour reprendre ses missions scientifiques pour le compte de l’Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).





Tous les moyens de l’État français sont engagés pour assurer la fournir d’eau à Mayotte.





