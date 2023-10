Azali Assoumani : "Le moment est venu pour nous de traduire nos discours en actions"

DISCOUR DE S.E.M AZALI Assoumani,

Président de l’Union des Comores,

Président en exercice de l’Union Africaine,

A l’occasion de la Troisième Consultation

des Femmes leaders sur la masculinité positive.





Moroni, le 30 octobre 2023





- Excellence Madame Sahle-Work ZEWDE, Présidente de la République Démocratique Fédérale d’Ethiopie, et Chère Sœur,

- Madame la Première Dame de l’Union des Comores,

- L’Honorable Président de l’Assemblée Nationale,

- Son Eminence le Grand Mufti,

- Excellences Mesdames, en vos rangs et qualités,





Assalam Anlaikum Wa Rahmatullah Taanla Wa Barakatuh







Je voudrais, tout d’abord, au nom du Gouvernement et du peuple comoriens, et en mon nom personnel, souhaiter aux Distingués Invités venant des pays frères et amis de la région et du reste du monde, et plus particulièrement à Vous ma Sœur, Présidente Sahle-Work ZEWDE, une chaleureuse bienvenue en Union des Comores. Je voudrais, tout d’abord, au nom du Gouvernement et du peuple comoriens, et en mon nom personnel, souhaiter aux Distingués Invités venant des pays frères et amis de la région et du reste du monde, et plus particulièrement à Vous ma Sœur, Présidente Sahle-Work ZEWDE, une chaleureuse bienvenue en Union des Comores.





Je vous remercie de tout cœur, d’avoir fait le déplacement, afin de venir honorer de votre présence, cette importante rencontre, et vous souhaite un agréable séjour parmi nous. A tous les autres participants, je vous remercie de votre présence à cette Consultation, qui constitue, pour nous, un témoignage éloquent de votre soutien à la réussite de cet important évènement.





Je voudrais ensuite rendre hommage à mes prédécesseurs à la tête de l’Union Africaine, en l’occurrence le Président Félix Antoine TSHISEKEDI, de la République Démocratique du Congo et le Président Macky SALL, de la République du Sénégal, qui ont organisé respectivement, à Kinshasa et à Dakar, les deux premières Conférences contre les violences faites aux femmes et aux filles, ce qui a impulsé et fait avancer, cette dynamique continentale.





Aujourd’hui, je suis très heureux et honoré que cette Consultation se tienne ici à Moroni. Cette décision traduit l’engagement de tous les Comoriens, -Gouvernement, hommes et femmes-, à soutenir fermement, cette démarche visant à mieux protéger les femmes et les filles contre les violences.





Dans ce contexte, je tiens à saluer la détermination des hommes et des femmes Comoriens, à joindre leurs efforts à ceux de leurs frères et sœurs du Continent Africain, pour relever ensemble, les défis liés à l’émancipation des femmes et des filles, notamment en contribuant à mettre fin aux violences, à leur encontre.





Je me réjouis également des bonnes dispositions prises par mes Compatriotes, en faveur de la création, du Chapitre national des Comores du Réseau des Femmes Leaders Africaines, et je saisis cette opportunité pour annoncer sa mise en place prochaine, avant la fin de la présidence comorienne, de l’Union Africaine.





Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs,





Nous sommes réunis ici, pour susciter, une fois encore, une prise de conscience collective contre les violences faites aux femmes et aux filles.

A cet égard, je me réjouis de voir que les hommes aux Comores, qui ont toujours évolué, dans le cadre d’un système matriarcal, et matrilinéaire positif et la religion musulmane sont déjà dans cette dynamique.





Ainsi, je reste persuadé que ce système traditionnel qui caractérise les Comores, et dont les nombreux aspects positifs contribuent, sans conteste, à l’épanouissement de la femme comorienne, servira d’exemple et sera vulgarisé dans d’autres pays.





En effet, dans notre société, marquée par les traditions africaines, bantoues matriarcales et la religion musulmane, c’est la femme qui hérite et possède le patrimoine, notamment les biens mobiliers et immobiliers, dont les terrains familiaux et les maisons souvent construites par le père l’oncle maternel, ou le frère.





Ainsi, sécurisés, la femme comorienne ainsi que ses enfants, dont elle a garde ne se retrouvent jamais à la rue Cela constitue sans conteste, un acquis majeur pour notre pays, qu’il faut préserver, précieusement.





Par ailleurs, et en matière de protection des femmes et des filles, les Comores disposent d’un cadre légal qui permet à la femme comorienne de bénéficier des mêmes droits que les hommes.





Les Comores disposent en effet d’un Code de la Famille qui protège les Droits de la Femme et d’une Politique nationale de l’égalité et de l’équité du genre, qui défend la représentation des femmes dans les instances de décision, et les encourage à s’impliquer davantage dans la gestion et le développement du pays.





Dans ce même contexte d’égalité, les femmes disposent des mêmes droits que les hommes aussi bien dans l’Administration et le monde du travail, que dans les postes de responsabilité. Différentes institutions ont été mises en place, et notamment le Commissariat au Genre, pour créer des opportunités aux femmes et aux filles. Cependant, force est de constater qu’en dépit des mesures prises, dans notre pays et dans les pays frères du continent, la discrimination des femmes et des filles, et la violence à leur égard, persistent encore, dans nos sociétés.





Ainsi, le moment est venu pour nous, de traduire nos discours en actions, afin de mettre fin, de façon effective, aux violations des Droits de l’Homme, que nous avons toujours dénoncées.





Nous devons ainsi lutter contre la pauvreté, les conflits et l'insécurité car, rappelons-nous, le manque d'autonomie économique, le déni des droits de propriété et la peur de perdre ses enfants, limitent la capacité des femmes à échapper à la violence domestique, à chercher protection et à demander justice.





Il est donc urgent, pour nos pays africains, d’adopter et de mettre en œuvre des systèmes éducatifs et de santé, des législations, des politiques, des stratégies et des budgets, aux niveaux national et régional, visant à renforcer l'autonomie économique des femmes et des jeunes, afin qu’elles puissent vivre en toute sécurité.





Nous sommes tous conscients que lorsque les femmes disposent de leurs propres revenus et ressources, elles prennent confiance en elles et sont moins susceptibles de tolérer la violence, parce qu'elles se sentent financièrement autonomes.





A cet égard, et pour réussir ce combat, il est aussi important que les institutions et les organisations internationales appuient nos Gouvernements dans la mise en place de programmes axés sur l'émancipation économique des femmes.

Excellences,





Mesdames et Messieurs,





La violence faite aux femmes et aux filles va au-delà de l’aspect physique et ses répercussions sur la vie humaine, familiale et communautaire. La violence psychologique, a aussi un impact tout autant destructeur. Ainsi, le moment est venu d’agir différemment, en donnant aux femmes les places qu’elles méritent dans nos sociétés, afin que nous puissions, ensemble, hommes et femmes, investir, de façon inclusive, dans le développement de nos pays et de notre continent.





C’est dans ce sens que la Consultation de ce jour doit aboutir, entre autres recommandations, à l’identification des actions à mettre en œuvre pour anticiper la prévention contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles, afin de redonner de l’espoir à nos peuples et aux futures générations. Nous devons, en effet, parvenir rapidement, à un changement des mentalités, en faveur de l’égalité en droits et de la complémentarité sociale, entre hommes et femmes.





Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,





Notre Consultation nationale se tient à la veille des jours dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.

C’est l’occasion pour nous de faire de la masculinité positive un nouvel outil, en faveur d’une société, au sein de laquelle les femmes et les filles pourront s’épanouir, dans la sérénité, et contribuer pleinement au développement durable de notre continent.

C’est un combat de tous les instants, que nous devons poursuivre avec plus de dévouement et d’engagement.





Mesdames et Messieurs,





Je ne peux conclure mon propos, sans rendre hommage à l’Union Africaine, mais aussi au Réseau des Femmes Leaders Africaines, avec une mention spéciale à sa Marraine, Son Excellence Madame Ellen JOHNSON SIRLEAF, Ancienne Présidente de la République du Libéria, pour leurs efforts inlassables en faveur de la défense des Droits des femmes et des filles.





Je salue, par la même occasion, le travail remarquable que fait Madame Bineta DIOP, Envoyée spéciale du Président de la Commission de l’Union Africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, chargée de la lourde mais exaltante mission, d’assurer le suivi de cette initiative auprès des pays africains.





Mes vifs remerciements et ma profonde gratitude vont également à l’endroit de la Fondation Bill & Melinda Gates, à travers Monsieur Cheikh Oumar Seydi, son Directeur pour l’Afrique, pour l’appui significatif, qu’elle a bien voulu apporter à l’organisation de cette Consultation. Je remercie, en outre, le Système des Nations Unies, qui, comme à l’accoutumée, nous a toujours accompagnés et appuyés, tout au long de la préparation de cette Consultation. Je salue aussi l’apport significatif de UN Women et du GIZ à cette lutte importante contre la violence faite aux femmes et aux filles.





Je félicite, enfin, Madame Loub-Yacout ZAIDOU, Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre, et l’ensemble de ses équipes, pour la bonne organisation de cette Consultation, sans oublier la Cellule d’appui à la présidence comorienne de l’Union Africaine, pour sa précieuse expertise.





Et pour conclure, je tiens à saluer mon Frère, Son Excellence Monsieur Cyril RAMAPHOSA, avec qui nous avons, d’un commun accord, pris l’initiative de co-organiser la prochaine Conférence, visant à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je reste convaincu que les conclusions de cette Consultation nous permettront de faire avancer la cause de la femme et de la fille, lors de ce prochain rendez-vous.





C’est sur cette note d’espérance, que je déclare ouverts, les travaux de cette Troisième Consultation des Femmes Leaders sur la masculinité positive, tout en souhaitant, à toutes et à tous, des débats riches, francs et productifs.





Je vous remercie !

Beit-salam