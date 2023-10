Anjouan : Histoire Politique et Défis Actuels !

longeons ensemble dans les méandres de l'histoire politique d'Anjouan,

en particulier

sur

un chapitre essentiel qui a laissé une empreinte indélébile

à

l'ensemble du pays. En 2006, Ahmed Abdallah Sambi, originaire d'Anjouan, accédait au pouvoir en tant que président, grâce à la Tournante présidentielle. Son mandat, cependant, fut marqué par des décisions qui provoquèrent des réactions passionnées et des controverses profondes.

Parmi les décisions qui ont suscité de nombreuses discussions et débats, trône en tête le tripatouillage de la Constitution populaire du 23 décembre 2001. Il est essentiel de souligner que cette Constitution n'était pas seulement légale, elle était également profondément légitime, car elle émanait de la volonté populaire et des sacrifices humains consentis par les Anjouanais, comprenant des pertes en vies humaines, des blessés, des handicaps, et des pertes matérielles considérables. Elle a été approuvée par le biais d'un référendum.

La Constitution originelle de 2001 établissait un cadre politique fondé sur des piliers importants : une mandature présidentielle de 4 ans, un système de présidence tournante entre les îles, et une large autonomie dévolue aux îles, et laConstitution de 2009 promulguée par Sambi était conçue pour démanteler tous ces acquis de la révolution anjouanaise.Comme l'a déclaré lui-même Sambi dans la vidéo ci-dessous où il affirmait : « va Wandzuwani wa dukuwa wami tsi unganya », ce qui signifie que certains Anjouanais avaient choisi le séparatisme alors que lui, Sambi, a choisi la réunification.

En réalité, cette modification constitutionnelle a eu pour conséquence de plonger les Anjouanais encore plus profondément qu'auparavant, et de manière dramatique, dans un système marqué par une hégémonie et un suprémacisme ethnique centrés sur Ngazidja-Comore. Elle a remis en question les principes fondamentaux d'autonomie et de partage du pouvoir entre les îles, perturbant ainsi l'équilibre politique et les aspirations à l'autonomie qui étaient au cœur des acquis de la réconciliation historique de Fomboni en 2001. C'est un moment crucial de notre histoire politique que nous explorerons en détail au cours de cette vidéo.

Sous sa présidence, Ahmed Abdallah Sambi a été le premier à altérer la Constitution du 23 décembre 2001, vidant ce document de son essence autonomiste(présidence des îles, Constitution des îles, Conseil des îles etc.) et prolongeant la durée de la mandature présidentielle d'une année, la portant ainsi de 4 à 5 ans. De surcroît, il a tenté de supprimer le principe de la présidence tournante, mais s'est heurté à l'intervention de l'Union africaine et à l'opposition des Mohéliens et des Wangazidja, qui attendaient leur tour de la Tournante.

L'implication de Sambi dans les affaires de Ngazidja-Comore a également été marquée par une controverse. En effet, il s'est inscrit sur la liste électorale d'une commune de Ngazidja-Comore, et en 2016, il a audacieusement prétendu être candidat au tour de la Tournante échu à Ngazidja-Comore. Cependant, cette tentative s'est heurtée à l'hostilité et au mépris des Wangazidja-Comore qui lui ont rapidement signifié qu'il devait chercher ailleurs son ambition mégalomaniaque.

Ces actions de Sambi ont eu des conséquences profondes sur la politique et la société d'Anjouan, rompant ainsi avec les principes établis lors de la réconciliation historique de Fomboni en 2001. Aujourd’hui nous subissons les effets néfastes dues à son avidité incommensurable du pouvoir !

Alors que nous remémorons ces événements, des rumeurs se font entendre concernant un appel à la chasse visant les Anjouanais installés à Ngazidja-Comore afin de les expulser de la capitale Moroni et de l’île dans un avenir proche.

Restez avec nous pour approfondir notre compréhension de cette période cruciale de l'histoire politique d'Anjouan et pour mieux comprendre les enjeux actuels qui continuent de peser sur le pays. Ensemble, explorons ce passé pour éclairer notre avenir.

À bas l’Union maléfique des Comores !

Unis pour un avenir de justice et de fierté anjouanaise !

Vive l’État souverain d’Anjouan !

Anli Yachourtu JAFFAR

22 octobre 2023