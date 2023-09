Séisme au Maroc : Communiqué de l'Association des Comoriens Etudiant au Maroc. L'ensemble de la communauté étudiante comorienne se porte bien. Nous so

Le Bureau Exécutif de l'Association des Comoriens Étudiant au Maroc tient à rassurer nos chers parents et familles des étudiants comoriens au Maroc que, jusqu'à preuve du contraire, aucune étudiant.e comorien.ne n'a été blessée ou affectée par la récente secousse sismique qui a touché le Maroc la nuit du 8 septembre 2023.





L'ensemble de la communauté étudiante comorienne se porte bien. Nous sommes en contact constant avec nos membres et les autorités comoriennes au Maroc pour assurer la sécurité et le bien-être de nos étudiants. Des mesures de précaution ont été prises pour garantir leur sécurité en cas de futures secousses sismiques.





Nous comprenons l'inquiétude légitime de nos familles, et nous voulons les rassurer que la solidarité au sein de notre communauté demeure forte. Nous restons à l'écoute de toutes les préoccupations et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les autorités pour veiller à la sécurité et au bien-être de nos étudiants.





En ces moments difficiles, nous souhaitons également exprimer notre profonde solidarité envers le peuple marocain. Le bilan lourd de ce séisme a touché de nombreuses vies, et nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes. Nous sommes aux côtés du peuple marocain dans cette période de deuil et de reconstruction.





Fait à Rabat, le 09 Septembre 2023.