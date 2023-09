New-York : Discours de SEM AZALI Assoumani au 2ème Sommet Mondial sur les ODD

New-York : Discours de SEM AZALI Assoumani, Président de l'Union des Comores et Président en exercice de l'Union, au 2ème Sommet Mondial sur les ODD.



Discours de SEM AZALI Assoumani, Président de l'Union des Comores et Président en exercice de l'Union africaine au 2ème Sommet Mondial sur les ODD, Évaluation à mis parcours, en marge de la 78ème Assemblée Générale des Nations Unies









New-York, le 18 septembre 2023





- Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,

- Excellence Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations-Unies,

- Honorable assistance,





Je suis très heureux de prendre part à cette importante réunion, et de partager quelques réflexions avec vous, en ma qualité de Président en exercice de l’Union Africaine.





Il y a huit ans, nous, pays membres de l'Organisation des Nations Unies, nous sommes réunis ici, pour établir et mettre en œuvre l’Agenda 2030 vers la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).





Le présent Sommet, à mi-parcours, est une nécessité pour redynamiser notre action en vue d'atteindre les objectifs fixés pour 2030.





Alors qu’au niveau mondial, nous avons seulement réalisé 12% des cibles fixées pour atteindre les ODD, la situation requière une accélération significative de notre engagement collectif et impliquent des politiques audacieuses, des investissements ciblés et une action coordonnée, pour transformer nos aspirations pour 2030 en résultats tangibles.





La trajectoire vertueuse prise par nos pays dans la mise en œuvre des ODD a été entravée par les chocs exogènes de ces dernières années, tels que la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine ou encore la crise climatique.





Dans notre continent, l’Afrique, comme le souligne un rapport de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA) le continent enregistrait, avant la COVID-19, des taux de croissance positifs mais insuffisants pour atteindre les Objectifs de Développement Durable ».





Outre la pandémie, l’Afrique fait face à d’autres défis qui impactent négativement les Agendas 2030 et 2063, notamment pour ce qui est de la paix et la sécurité.





Néanmoins, le même rapport met évidence le lien d’interdépendance entre les 5 piliers de l’Agenda 2030 et certains de l’Agenda 2063, ce qui constitue un atout qui concoure à l’accélération de la mise en œuvre des ODD, tels que ceux relatifs au climat, aux partenariats, à la paix et à la gouvernance.





De par ce constat, je me joins à la démarche du Secrétaire Général des Nations Unies, visant à encourager les Etats à prendre des engagements nationaux et mondiaux forts en faveur de la transformation et de l'accélération de la mise en œuvre des ODD.





La réussite des ODD dépend largement des moyens que nous pourrons mobiliser pour y parvenir.





J'appelle donc les pays à renforcer leurs capacités nationales en vue de mobiliser et d’absorber les financements nécessaires au développement, et pour nous pays du sud, à renforcer la coopération Sud-Sud et Triangulaire.





Dans cette optique, l’accélération de la mise en œuvre de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf), thème de l’année 2023 de l’Union Africaine, représente une opportunité à saisir, pour assurer une parfaite intégration économique africaine et atteindre les ODD à l'horizon 2030.





C’est la raison pour laquelle, je propose de porter à l’échelle panafricaine un label, « Positive Africa », qui viserait à reconnaître les acteurs économiques africains et internationaux responsables, ayant un impact positif en Afrique, en accord avec l'Agenda 2030 des ODD et l'Agenda 2063 de l'UA.





Alors que l'Afrique est en pleine croissance économique, il est primordial de promouvoir des modèles qui vont au-delà de la simple recherche du profit, mais qui intègrent également des considérations sociales et environnementales.





Honorable assistance,





L’accélération de la mise en œuvre des ODD est devenue un défi universel, il en va de notre développement global, de notre bien-être collectif pour un avenir durable commun.





Je vous remercie.

Beit-salam