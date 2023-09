Jeux des Îles : « Ils envoient leurs enfants faire du tourisme et négligent les jeunes talentueux »

Coup de gueule : Jeux des îles à Madagascar, pour ce qui est de la représentation culturelle des Comores







J'avoue, par jalousie peut-être, j'ai été surpris d'apprendre qu'il y avait une telle représentation ici, à Madagascar sans qu'on ait fait appel à moi. Sûrement parce que, par grand égo, avec mon palmarès et mon CV sur la scène artistique, j'estimais que je le méritais. J'avoue, par jalousie peut-être, j'ai été surpris d'apprendre qu'il y avait une telle représentation ici, à Madagascar sans qu'on ait fait appel à moi. Sûrement parce que, par grand égo, avec mon palmarès et mon CV sur la scène artistique, j'estimais que je le méritais.





Mais surtout ! Mais surtout ! Parce qu'à la période de la Coupe du monde de Slam-poésie à Paris, j'ai vu certains Comoriens me blâmer de représenter Madagascar au lieu de représenter les Comores à une compétition internationale. Et ce qui s'est passé aux jeux des îles est bel et bien la réponse à ceux-là : l'art, les jeunes talentueux sont négligés chez nous. Ceux qui ont le pouvoir de faire avancer les choses préfèrent envoyer leurs enfants faire du tourisme à un si grand événement qui réunit les îles de l'océan indien, en oubliant que c'est toute l'image d'un pays qu'ils salissent ainsi.





Levez-vous un peu de votre égo pour prendre exemple de Madagascar qui a su mettre à l'honneur les grands talents de son île tels que l'orateur Steve Andriamasy et d'autres jeunes orateurs comme moi qu'on a vus à la télé. Tout simplement parce qu'ici, à la grande île, on ne néglige pas un tel patrimoine culturel, on le chérit. Pas seulement lorsqu'il y a un engouement de la presse et que vous voulez surfer sur la vague (celui-ci est un coucou personnel au Directeur du CNDRS qui a demandé mon contact au mois de mai mais jusqu'ici je n'ai jamais eu de ses nouvelles haha)





Bref, il est grand temps d'avoir une Ministère de la culture digne de ce nom, des responsables responsables parce que le talent ce n'est pas ce qui manque aux Comores, et ce dans toutes les catégories, ce qui leur manque c'est du soutien, dans toutes les catégories aussi





Hichimment vôtre !