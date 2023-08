Propos d’Azali à Anjouan : Le RIDJA de Saïd Larifou solidaire avec Israël

RASSEMBLEMENT POUR UNE INITIATIVE DE DEVELOPPEMENT AVEC UNE JEUNESSE AVERTIE – PATRIOTES AFRICAINS DES COMORES POUR LE TRAVAIL, L’ETHIQUE ET LA FRATERNITE (RIDJA – PACTEF)





Monsieur le Premier Ministre de l’Etat d’Israël

La Knesset Building, Jérusalem, Israël, Moyen Orient

Excellence, Monsieur le Premier Ministre ,







Par la présente, Le RIDJA – PACTEF, Parti Politique Comorien, exprime sa profonde solidarité envers le peuple et le gouvernement d'Israël.





Nous sommes profondément consternés par les récents propos tenus dans une mosquée par Monsieur Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores et Président en exercice de l’Union Africaine, à l’encontre d’Israël.





Ses déclarations irresponsables et inappropriées ne reflètent en aucun cas les opinions du peuple comorien que nous aspirons à représenter. Elles ne sont pas dignes du représentant de notre organisation panafricaine, l’Union Africaine.





Notre pays, les Comores, est composé d’une mosaïque de voix et d’opinions et il est important de ne pas laisser les actions et les propos d’un individu, fut il Président de l’Union Africaine, nuire aux relations internationales et à la réputation de notre continent qui aspire de la hauteur , la Paix et de la nation comorienne, connue et reconnue pour son islam ouvert sur les autres religions et à toutes les cultures.





Notre parti, le Rassemblement pour une Initiative de Développement avec une Jeunesse Avertie – PatriotesAfricains des Comores pour leTravail, l’Éthique et la Fraternité, (le RIDJA – PACTEF), est engagé en permanence à promouvoir la tolérance, la paix, la coopération internationale et le respect mutuel entre les Nations et tous les peuples.





Excellence Monsieur le Premier Ministre, nous vous prions d’agréer l’expression de notre haute considération.





Paris le 29 Août 2023





Me Saïd LARIFOU

Président du RIDJA- PACTEF, ancien candidat à l’élection présidentielle de l’Union des Comores