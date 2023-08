Mutsamudu : Ouverture de la 16e édition des Jeux de la fraternité des îles Comores. C’est le stade de Hombo-Mutsamudu qui a abrité la cérémonie et l’é

Dans l'après-midi du samedi 5 août 2023, le Représentant du Gouverneur de l'île autonome de Ndzuwani, le Directeur de Cabinet : Saindou Ali Assane, a procédé à l'ouverture officielle de la 16e édition des Jeux de la fraternité des îles Comores connus sous le nom de Ndzouani Raid. C'est le stade de Hombo-Mutsamudu qui a abrité la cérémonie et l'évènement a rassemblé des athlètes de la place, des îles de l'Union des Comores ainsi que des pays de la région. Et cette édition a vu la participation des athlètes tanzaniens.





En la circonstance, plusieurs allocutions ont été prononcées par le représentant du Maire de Mutsamudu, le président du Comité d’organisation de Ndzouani Raid, le directeur régional de Comores Télécom représentant le Directeur général : Saïd Ali Saïd Chayhane, principal sponsor des jeux, un représentant de la Tanzanie et par le Directeur de Cabinet du Gouverneur.





Dans son intervention, le Représentant du Gouverneur Anissi Chamsidine a souligné que nous nous rassemblons ici dans un esprit d’unité et de fraternité pour célébrer l’importance du sport et de la culture dans le rapprochement des pays de la sous-région indo-océanique. Poursuivant, il a rendu un hommage fort aux « infatigables organisateurs » et à tous ceux qui se sont investis pour assurer la réussite des jeux.





En outre, le Directeur de Cabinet a rappelé que depuis leur création, ces jeux illustrent le savoir-faire exceptionnel des Anjouanais en particulier et des Comoriens en général de rassembler, malgré la mer qui nous sépare, les enfants des îles de l’Océan Indien. Il a donc chaleureusement remercié les athlètes qui ont fait le déplacement et qui s’apprêtent à donner le meilleur d’eux-mêmes. Et au-delà de l’aspect sportif, a-t-il ajouté, ces jeux nous offrent également l’opportunité de mettre en avant notre richesse culturelle.





Enfin, le Directeur de Cabinet a souhaité, au nom du Gouverneur SEM Anissi Chamsidine et des Comoriens, des moments de partage inoubliables et que les valeurs de fraternité et de paix résonnent dans chaque épreuve.





Notons qu’après les différentes interventions et les photos de famille avec les groupes, le public venu nombreux a apprécié les démonstrations sportives et culturelles présentées en la circonstance.





Dar Nadjah