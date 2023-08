JIOI à Madagascar : Mayotte défilera derrière le drapeau des Jeux des îles sans aucune contestation

JIOI 2023 : Mayotte défilera derrière le drapeau des Jeux des îles sans aucune contestation





Que de progrès accomplis depuis le fiasco des Jeux des îles organisés en 2015 à La Réunion





Demain, la délégation de Mayotte aux Jeux des îles de l’océan Indien défilera sous le drapeau des Jeux des îles, et en cas de médaille d’or d’un Mahorais, l’hymne des jeux sera joué : non seulement le règlement des Jeux s’appliquera à Madagascar mais en plus il est accepté par les athlètes mahorais. Un grand progrès a donc été accompli depuis 2015 et le scandale légitime provoqué par le défilé sous drapeau français de la délégation de l’île de l’archipel comorien. Rappelons que pour l’honneur du peuple réunionnais, le PCR fut la seule organisation politique à dénoncer ce scandale à La Réunion et à réaffirmer sa solidarité avec le peuple comorien.





« Porter le drapeau est un honneur. Il y a une charte et nous devons la respecter. Pendant la cérémonie d’ouverture et de fermeture on aura le drapeau des jeux, mais en dehors, cela ne nous empêche pas d’avoir le drapeau tricolore avec nous », explique l’athlète. Les Mahorais ne pourront pas non plus chanter l’hymne nationale (sic), mais tout cela ne gâche pas leur bonheur de représenter fièrement leur île aux parfums. », cet extrait d’un article de Mayotte Première rend compte de la réception des plus de 200 athlètes mahorais qui représenteront l’île aux Parfums à partir de demain lors des JIOI 2023 à Madagascar.





Bien entendu lors de cette réception samedi dernier au Conseil départemental de Mayotte, la politisation était à l’œuvre : le drapeau des Jeux était absent, seul le drapeau français était présent. Mais à Madagascar, c’est la Charte des Jeux qui s’applique. Et elle est clairement acceptée par les athlètes mahorais. Ceci nous montre les progrès accomplis depuis le fiasco des Jeux des îles organisés en 2015 à La Réunion.

Le fiasco des JIOI de 2015 à La Réunion dépassé





En effet, mis à part Paris, aucun gouvernement de la région ne reconnaît officiellement le maintien de l’administration française à Mayotte depuis l’indépendance des Comores en 1975.





Dans son aventure comorienne débutée en 1975, Paris a été jusqu’à faire de Mayotte un département français en 2011. Dans la foulée en 2015 se déroulaient les Jeux des îles à La Réunion. Quelques semaines auparavant, le chef du gouvernement français e visite à Mayotte avait laissé entendre que ces JIOI à La Réunion allaient être l’occasion d’une opération politicienne. Cela n’a pas manqué. Lors de la cérémonie d’ouverture, les autorités parisiennes représentées par un secrétaire d’Etat ont méprisé la Charte des Jeux. La Réunion et Mayotte avaient disparu en tant qu’entité individuelles. Elles étaient des sous-groupe d’une création parisienne appelée France Océan Indien. Les athlètes de Mayotte devaient défiler derrière le drapeau français.