Grâce pour l'ancien président Sambi et le docteur Salami

Grâce pour l'ancien président Abdallah Mohamed Sambi et le docteur Salami Abdou





La puissance d'un grand politique, c'est pouvoir écouter le peuple. Il peut y avoir des désaccords sur certains dossiers, mais un grand homme politique s'incline toujours devant la majorité, c'est le sens de la démocratie. M. Saandi Assoumani, candidat déclaré aux élections présidentielles de 2024, a adressé un message de paix à Beit Salam.





"J'ai suivi un innombrable discours du chef de l'Etat, M. Azali Assoumani et à chaque occasion, il parle de paix, celle-ci n'est pas une parole, c'est une action alors que l'emprisonnement de M. Abdallah Mohamed Sambi, ancien président de l'Union des Comores et de docteur Salami Abdou, ancien gouverneur de l'île d'Anjouan a un énorme impact sur la paix nationale et sur la cohésion sociale, ces deux personnalités ont le pouvoir d'apporter une contribution à notre nation au-delà de nous autres. Leur justice n'a convaincu personne, mais c'est un débat et je n'entre pas dedans.





Je m'adresse ouvertement au chef de l'État que la constitution lui donne le droit de faire enfin un geste de foi, de penser à notre cohésion nationale, à notre religion et à notre fraternité pour mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour la libération de M. Abdallah Mohammed Sambi et de Docteur Salami Abdou pour que enfin ils soufflent un air de liberté au côté de leurs familles et pour que l'ensemble de nos compatriotes touchés par cette injustice se sentent écouter" a-t-il lancé.





Un message de paix est lancé au moment opportun que tout citoyen comorien attend de la part des responsables politiques actuels un geste de bon sens, de sortir du déni et faire face à la réalité. Il est temps que les responsables de ce pays arrêtent de traiter les citoyens comoriens comme des idiots, de vouloir faire comprendre ce qu'eux-mêmes ignorent.





Ayez peur de votre histoire car celle-ci est flexible, mais elle n'oublie rien, elle est tranchante! Tant qu'on est vivant, tant qu'on est en action, on est maître de son histoire alors qu'en dehors de l'action, on est un sujet vulnérable et heureusement pour le peuple, la vie active n'est rien par rapport au reste de l'histoire de soi.





MMADI MALIK Hakim