Élections des Gouverneurs des Iles : Un ancien DG de Comores Télécom se déclare candidat

Déclaration de la Candidature d'Abiamri Mahamoud pour le Gouvernorat de lIle Autonome de Moheli







Mes chers compatriotes, Mes chers compatriotes,





Dans moins de 6 mois, auront lieu les élections des gouverneurs et du président de l'Union des Comores.





Les Comores ont rendez vous avec la démocratie. Nous aspirons à des élections libres, transparentes et démocratiques. Notre pays connait des grosses difficultés institutionnelles, structurelles, économiques, budgétaires et sociales qui ont de répercussions directes dans la vie quotidienne.





Chers compatriotes ! Non! Ce n'est pas une fatalité, le pays n'est pas condamné à subir, il est l'heure de retrousser les manches et agir. Nous devons apporter des solutions correctes et réalistes à tous les maux qui frappent le pays.





Nous devons faire preuve d'innovation, de créativité pour soigner, éduquer, protéger et répondre aux attentes des comoriens. On ne gouverne pas contre les retraités, les jeunes, les femmes, les travailleurs, les chômeurs, les syndicats, les Comoriens vivants à Mayotte et à l’étranger. On ne gouverne pas au détriment des citoyens.





Il est temps, il est grand temps que ça change vraiment. Nous voulons rétablir à Mohéli, sa fraternité, sa justice et son progrès. Nous voulons donner à chacun le goût d’un avenir et l’envi d’un destin commun. Raison pour laquelle, nous avons décidé de proposer notre candidature à l’élection du gouverneur de l’ île autonome de Mohéli.





Oui, malgré la présidence mohélienne, l’île traverse des heures difficiles. Contrairement à l’esprit qui a présidé à la tournante, notre île n’a pas profité pleinement de ce pouvoir. Nous allons battre de toutes nos forces pour donner une nouvelle impulsion vers des lendemains meilleurs et un avenir radieux.





Nous avons l’intime conviction que face aux multiples défis qui nous attendent, une vision, des actions cohérentes, et un langage de vérité permettront de créer de la confiance, de redresser notre pays et d’œuvrer pour la justice.





Jeunesse Abi

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde