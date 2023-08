Discours du président Azali Assoumani à Johannesburg

Discours de S.E.M AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores, Président en exercice de l’Union Africaine, au dialogue des dirigeants chinois et africains.





Johannesburg, le 24 août 2023





- Excellence Monsieur XI JINPING, Président de la République Populaire de Chine et Cher Ami,

- Excellences Messieurs les Chefs d’État et de Gouvernement,

- Honorables assistance,

- Mesdames et Messieurs,







Je tiens, tout d'abord, à vous exprimer, Monsieur le Président XI JINPING, nos sincères remerciements pour la tenue de cette importante rencontre, sur la relation qui unit l'Afrique et la Chine.





Depuis sa fondation, le Forum de Coopération Sino-africaine est devenu, non seulement, un mécanisme de dialogue collectif entre la Chine et nos pays africains, mais aussi une plateforme importante pour la promotion du développement de notre continent.





Le FCSA est, en effet, à la fois une bannière de la coopération sino-africaine et un modèle de coopération Sud-Sud.





Le parcours de ces 22 dernières années s’illustre précisément par une évolution remarquable de notre partenariat.





Je voudrais rappeler que la Chine a déjà signé des accords de coopération sur «La Ceinture et la Route» avec 46 pays africains et la Commission de l’Union Africaine, ce qui prouve la solidité et la sincérité de cette relation qui nous unit.





En sa qualité de plus grand partenaire commercial du continent africain, de ces 12 dernières années, ses investissements directs ont augmenté, à un taux annuel moyen de 25%.





De nombreux projets d’envergure ont été réalisés partout en Afrique et témoignent de la visibilité de cette coopération.





L’Afrique, comme nous le savons tous, dispose de grandes réserves mondiales de matières premières, toutefois les capacités d’exploitation et de transformation, sur place, de ces matières, nous font défaut.





C’est donc l’occasion pour cette coopération solide qui nous unit de combler ce fossé, à travers le développement d’une coopération industrielle et permettre, ainsi, à l’économie africaine de connaitre une croissance durable et harmonieuse.





Je salue, dans ce sens, l’initiative pour le soutien à l’industrialisation de l’Afrique portée par le Président Xi Jinping et appelant la communauté internationale à soutenir le développement industriel de l’Afrique.





Excellences, Mesdames et Messieurs,





L’intégration africaine à laquelle nous aspirons tous, doit être basée sur une économie africaine forte et structurée, susceptible de concurrencer d’autres économies.





C’est l’un des objectifs majeurs de la Zone de libre-échange continentale africaine, qui offre des opportunités pour le développement industriel en Afrique, par le biais des investissements directs étrangers, et notamment ceux des entreprises industrielles chinoises.





La ZLECAF s’étend sur un marché de 1,2 milliard de personnes, représentant un produit intérieur brut (PIB) de 2 500 milliards de dollars, dans l’ensemble des 55 États membres de l’Union africaine.





Il s’agit, par conséquent, d’un marché très dynamique, propice aux investissements africains et étrangers, d’autant plus que selon les projections, l’Afrique comptera 2,5 milliards de personnes à l’horizon 2050, soit 26 % de la population mondiale en âge de travailler, et verra son économie croître deux fois plus rapidement que celle des pays développés.





Le Forum de Coopération Sino-africaine pourrait ainsi, tirer profit de cette Zone de Libre-échange, en développant dans notre continent, des unités de production et de transformation, dans le cadre d’un vaste programme d’industrialisation.





Excellences, Mesdames et Messieurs,





Nous devons inverser la situation actuelle d’importatrice nette en produits agricoles, en un continent exportateur net de ces mêmes produits.





Pour y arriver, l’Afrique doit développer une coopération avec des grands pays comme la Chine qui disposent de riches expériences dans le domaine agricole, mais aussi de capacités technologiques et scientifiques, permettant d’augmenter la productivité agricole en Afrique.





Honorable assistance, Mesdames et Messieurs,





Je ne peux parler de la coopération sino-africaine, sans souligner la qualité des liens qui unissent les Comores et la Chine.





La Chine est, en effet, le premier partenaire bilatéral des Comores en matière d’investissements publics. Les investissements chinois aux Comores, représentaient 25% des investissements publics, en 2020.





Ils se concentrent principalement dans les secteurs des Télécommunications, des Transports maritimes, aériens et terrestres.





En 2022, la Chine était le 3ème fournisseur commercial des Comores et les importations en provenance de ce grand pays ont représenté 21% du total des importations de l’Union des Comores.





La Chine a construit en 2006 l’aérogare internationale de l’Union des Comores, l’Université des Comores et l’Université de Dalian, en Chine, spécialisée dans le domaine de la technologie, ont établi un partenariat visant à permettre aux étudiants comoriens de poursuivre leurs études en Chine.





En 2021, en pleine crise de Covid-19, les autorités chinoises ont octroyé un don au gouvernement comorien, de 50.000 doses du vaccin Sinovac.





Les entreprises chinoises sont présentes aux Comores et contribuent à réaliser les projets phares du Plan Comores Emergeantes, et plus particulièrement, la Construction des routes dans les trois îles et la construction du nouvel Hôpital de Référence, qui va permettre aux Comoriens de se faire soigner aux Comores, et éviter ainsi, des évacuations sanitaires trop couteuses.





Je voudrais donc, pour conclure, Excellences, Mesdames et Messieurs, saluer ici l’excellence de la coopération qui unit l’Afrique à la Chine ainsi que les liens bilatéraux qui existent entre la Chine et les pays de notre continent.





Je renouvelle, enfin, la disponibilité de l’Union Africaine à poursuivre cette relation désintéressée et mutuellement bénéfique avec la Chine, au bénéfice des peuples de l’Afrique et du peuple chinois.





Je vous remercie.

Beit-salam