Comores : Face à l'Absurdité Politique d’Azali !







Une nouvelle épopée de l'absurdité politique du sanguinaire Azali s'offre à nous ! Une nouvelle épopée de l'absurdité politique du sanguinaire Azali s'offre à nous !





Alors que le Sommet Russo-Afrique se termine, notre bien-aimé dictateur sanguinaire Azali reçoit une invitation des plus inattendues : visiter le Burkina-Faso et le Mali. Mais Oh malheur ! Ces pays, lasses des tyrans, lui ferment leurs portes.





Pendant ce temps, au Niger voisin, un coup d'État révolutionnaire et souverainiste éclate, ébranlant les certitudes des puissants. La CEDEAO, toujours prête à rétablir l'ordre constitutionnel, s'apprête à déployer ses troupes menaçantes vers le Niger.





Et voilà notre poltron vassal servile de l'étranger, Azali, couronné Président de l'Union Africaine, une institution devenue un panier à crabes et une caisse de résonnance de l'étranger, perd sa voix. Devant les enjeux qui se profilent, le voilà qui tremble de peur et se retrouve dans un état de déconvenue certain, souillant ses froques comme un pauvre poltron apeuré. Et pourtant, dans toute sa lâcheté, il préfère rester muet, comme s'il craignait les répercussions de ses paroles creuses et de ses actes dictés par ses maîtres.





En effet, quand la CEDEAO gronde aux portes du Niger, notre nouveau Président de l’UA reste étrangement silencieux. Comme une mouche collée sur un mur, il préfère rester "motus et bouche cousue", ignorant les cris de détresse de son ami corrompu Mohamed BAZOUM, lui aussi vassal de l’étranger comme lui-même.





Que notre sourire face à cette mascarade politique, et au refus d'Azali de participer à la photo finish d'ensemble des chefs d'État et de gouvernement à la fin du Sommet Russo-Afrique, soit le reflet de notre résilience et de notre détermination à construire un monde meilleur. Un monde où la liberté, la justice et la dignité humaine seront les fondements de nos peuples comorien, mohélien et anjouanais.





Cher poltron dictateur sanguinaire Azali, n'attendez plus !





Il est grand temps d'envoyer notre glorieuse Armée Nationale de Développement (AND) et notre illustre Gendarmerie Comorienne (PIGN) en mission de "paix" au Niger. Après tout, elles se sont distinguées comme de véritables milices, prêtes à servir l'oppression, la répression, la persécution et tuer des opposants politiques à Ngazidja-Comore et sur notre belle île d’Anjouan.





Que ce soit l'AND en plein développement de stratégies belliqueuses ou la PIGN en uniforme de "gardiens de l'ordre", nul doute qu'elles apporteront une touche comorienne dans la région Ouest africaine. Peut-être que notre "sauveur de l'Union Africaine" trouvera ainsi un nouveau terrain de jeu pour satisfaire sa soif de pouvoir.





En attendant ce spectacle épique, rappelons-nous que l'ironie de la politique est un art subtil. Alors, sourions face à ce jeu de marionnettes. Azali, tel un pantin désarticulé, dévoile l'ampleur de sa lâcheté devant la situation conflictuelle dans l'Ouest africain. Préférant se cacher derrière les rideaux du silence, il refuse d'affronter la réalité en envoyant son armée combattre aux côtés de la CEDEAO. Quelle comédie pitoyable !





Que cette farce politique continue de nous inspirer à être vigilants et engagés pour un avenir meilleur, loin des tyrans et des dictateurs tels qu'Azali. Gardons nos yeux ouverts sur les manipulations et les faux-semblants, et soyons déterminés à défendre les vraies valeurs démocratiques, ainsi que la liberté et les droits à la souveraineté de chacune de nos îles aujourd'hui meurtries et martyrisées par Azali et sa dictature.





Que notre sourire face à cette mascarade politique soit le reflet de notre résilience et de notre détermination à construire un monde meilleur, où la liberté, la justice et la dignité humaine seront les fondements de nos peuples comorien, mohélien et anjouanais. Ainsi, nous serons les acteurs du changement et les gardiens de l'espoir, bâtissant un avenir où la tyrannie et la peur ne trouveront jamais leur place.





À bas l'Union maléfique des Comores !





Vive la quête infatigable de liberté et de dignité !





Vive un avenir où la justice et l'égalité régneront en maîtres !





Vive l'État souverain d'Anjouan !





Anli Yachourtu JAFFAR

1 août 2023