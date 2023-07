« Nous devons tout mettre en œuvre pour faire taire les armes et faire cesser la violence »

Discours d'ouverture de S.E.M AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores, Président en exercice de l’Union Africaine, A l’occasion de la Cérémonie de Signature du Livre de l’ICESCO pour la Paix

Monsieur le Directeur Général,

Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs,





Je voudrais, à l’entame de mon propos, souhaiter une chaleureuse bienvenue, en terre comorienne, à vous Mon Cher Frère, Monsieur Salim Al-Malik, Directeur Général de l’ISESCO, ainsi qu’à l’ensemble de votre équipe.





Vous avez fait le déplacement dans notre pays, pour venir me faire signer la Préface du Livre de l’ICESCO pour la Paix.





C’est un grand honneur que vous faites, non seulement à ma personne, mais aussi au peuple comorien et à l’ensemble des pays membres de l’Union Africaine, que j’ai l’insigne honneur de représenter, cette année 2023.





Je voudrais, alors, vous exprimer leurs sincères remerciements et les miens propres, pour ce geste fort à notre endroit.





Monsieur le Directeur Général,

Honorable assistance,





Le thème, Paix, qui fait l’objet de ce Livre, cette année, est une valeur fondamentale, pour la construction et la pérennisation du vivre ensemble.





La Paix est aussi le socle de tout développement, et c’est la raison pour laquelle, j’ai toujours rappelé, dans mes interventions, l’importance de mettre fin aux conflits dans le monde, et plus particulièrement en Afrique.





J’ai, d’ailleurs, en ce moment précis, une pensée particulière pour nos frères du Soudan, des pays du Sahel mais aussi pour la Russie et l’Ukraine, où les armes font des victimes, chaque jour qui passe.





J’ai aussi une pensée pour les pays touchés par le terrorisme et les extrémismes de toutes formes, et qui vivent constamment dans la peur et l’anxiété.





Mesdames et Messieurs,





Tout à l’heure, nous allons procéder à la signature de la Préface, du Livre de l’ICESCO pour la Paix 2023, intitulé « La Paix à 360°, du Discours à l’Action», dont l’essence est de construire des synergies et renforcer les partenariats pour la paix.





Cette signature n’est pas pour moi, un simple geste protocolaire, elle est la concrétisation de la contribution des Comoriennes et des Comoriens, à la construction d’une paix universelle, qui chez nous est bien préservée, grâce à Allah le Tout-puissant.





Mais cette paix, partout où elle existe, ne doit pas être considérée comme définitivement acquise, elle doit être entretenue, préservée et surtout enseignée, dans tous nos établissements, du préscolaire jusqu’au supérieur.





C’est pourquoi, dans le cadre des prochaines assises sur la Transformation de l’Education, l’éducation à la paix, devra être obligatoirement intégrée, dans nos programmes d’enseignement, au même titre que les autres disciplines.





Il faut toujours se rappeler que rien n’est plus facile que de détruire ce qui a été construit des siècles durant, et qu’aucun pays, qu’il soit développé ou en développement, n’est épargné par l’instabilité.





Nous devons alors tout mettre en œuvre, pour faire taire les armes et faire cesser la violence, dans ce monde qui est déjà rendu vulnérable, par les effets du changement climatique, de la pandémie de Covid-19 et de l’inflation due à la crise russo-ukrainienne.





Nous devons lutter ensemble et efficacement contre la pauvreté et la précarité, car il ne peut y avoir de paix sans développement.





Nous devons aussi et surtout, promouvoir l’unité et la solidarité, afin que le multilatéralisme que nous défendons tous, soit réellement inclusif, pour plus de paix, de progrès et de prospérité.





Monsieur le Directeur,

Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs,





En ces temps de crises multiples, le rôle des Organisations telles que l’ICESCO devient de plus en plus primordiale.





La publication de ce Livre sur la Paix témoigne, si besoin était, de l’intérêt que vous accordez à la promotion de la Paix dans le monde, et je suis convaincu que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir, pour contribuer à cette nécessaire sensibilisation à la paix.





Je salue, dans ce sens, les réformes que vous menez, depuis votre arrivée à la tête de l’ICESCO, et qui ont permis d’impulser une nouvelle dynamique avec plus d’inclusivité et de résilience.





Je serai à vos côtés, pour mener ce combat utile, en faveur des Organisations que nous dirigeons et des peuples qui comptent sur nous, pour pouvoir vivre dans le calme et la sérénité.





Je voudrais, pour conclure, vous réitérer, Monsieur le Directeur Général et Cher Frère, mes chaleureux remerciements pour l’honneur que vous me faites et que vous faites à mon pays et à l’Union Africaine.





Soyez rassurés, que les actions que l’ICSESCO mènent continuellement pour le développement de notre système d’éducation et pour le rayonnement de notre culture et bien d’autres encore, sont, et seront toujours reconnues, à leur juste valeur.





Vive la coopération multilatérale !

Vive l’Union des Comores !





Je vous remercie

Beit-salam