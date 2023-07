France : Les Comores remportent une finale historique de la Coupe du monde de Clermont

L’histoire de la Coupe du monde des quartiers de Clermont est courte. Cinq éditions. Mais on se rappellera longtemps de cette finale 2023.





Les défaits de ce match ne pourront pas le dire à chaud. La déception brûle encore la gorge. Pourtant, c’est bien pour ce genre de match et d’ascenseur émotionnel que l’on aime le foot.





Mais reprenons au début. Il y a d’abord eu cette rencontre de gala entre l’Algérie et le TikTok FC. Une équipe composée d’influenceurs, de rappeurs… Et là, des buts, il y en a eu : 5-5 (n’en déplaise au tableau d’affichage). Et puis a sonné l’heure de la grande finale sur la pelouse du stade Gabriel-Montpied. Une première pour le Maroc et une revanche pour les Comores battus l’an passé.





Les Comores attaquent fort





Ce sont ces derniers qui ouvrent le score après dix minutes de jeu par Amir. Et derrière, la force collective comorienne est impressionnante. Pressing haut efficace, mais qui laisse quelques banderilles aux Marocains qui vont toucher plusieurs fois les montants.





Et ce sera là l’histoire de cette finale pour le Maroc. Un triste manque d’efficacité devant le but. Quatre-vingts minutes, c’est long quand le ballon se refuse aux filets. Et voilà déjà les arrêts de jeu. Une dernière action peut-être. Une percée dans la surface… penalty. Dire qu’Achraf en posant le ballon a la pression, c’est certainement être encore en dessous de la réalité.





Le public en feu...





Par contre, parler de séisme quand le ballon finit enfin au fond des filets, ce n’est pas exagéré. Les supporters marocains qui occupaient la moitié gauche de la tribune basse, pleine à craquer (5.000 personnes), ont laissé éclater leur frustration. Ils tiennent leur prolongation. Il y aura à peine le temps d’engager.





... et changé en glace





D’engager et peut-être de lancer un ballon sur le côté pour les Comores. Un centre éventuellement. Une défense absente. Une tête plongeante… Les Comores arrachent la victoire deux buts à un. Stupeur à gauche. Exaltation à droite. Noah se souviendra longtemps avoir déclenché un tel cri.