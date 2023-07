« Force Jeune » : nouveau projet du gouvernement comorien et le FIDA

Le Représentant et Directeur Pays du FIDA, Division Afrique orientale et australe, reçu à Dar-Nadjah





Au terme d’une visite de travail d’une semaine sur Anjouan, le Représentant et Directeur Pays du FIDA auprès de Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles, Division Afrique orientale et australe : Joseph Rostand Olinga Biwole a été reçu ce mardi 25 juillet 2023 à Dar-Nadjah par le Gouverneur de l’île autonome de Ndzuwani : SEM Anissi Chamsidine.





Selon le Représentant du Fonds international de développement agricole (FIDA), cette visite entre dans le cadre de la formulation d’un nouveau projet, un projet conjoint entre le FIDA et le gouvernement comorien intitulé « Force Jeune ». Ce projet qui vient s’ajouter au projet : Productivité des exportations agricoles familiales et résilience (PREFER) en cours de réalisation, a-t-il souligné, va répondre à une préoccupation du gouvernement comorien pour trouver de l’emploi aux jeunes comoriens en intégrant la formation des jeunes dans des métiers ruraux tels que l’agriculture, l’élevage et la pêche et un volet de renforcement entrepreneurial à travers des dons qui seront octroyés aux jeunes, soit à titre individuel ou à titre associatif ou coopératif.





Poursuivant, le chef de la délégation a noté que le Gouverneur a confirmé à la mission que : « le projet entre en droite ligne des préoccupations de l’île, à savoir trouver de l’emploi aux jeunes ». Puis d’ajouter que le Gouverneur a été satisfait de l’approche du projet qui consiste à non seulement de former, mais également donner des moyens aux jeunes de résoudre soit par eux-mêmes soit en association le problème de l’emploi.





La mission part donc satisfaite du fait qu’elle a maintenant « une meilleure maitrise des réalités locales qui seront prises en compte dans la formulation du projet » a noté le Représentant et Directeur Pays du FIDA, Division Afrique orientale et australe , Joseph Rostand Olinga Biwole.





Rappelons que la durée du projet « Force Jeune » est de 7 ans avec une enveloppe similaire à celle du projet du PREFER (17 millions de dollars) et l’accent sera sans doute mis sur le respect du genre. Dar Nadjah