Des prisonniers autorisés à passer le bac : Communiqué du CNDHL

La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés (CNDHL) tient à féliciter les ministères de la justice et de l'éducation nationale pour avoir permis à quatre détenus de la maison d’arrêt de Moroni de passer les épreuves du baccalauréat de cette année (année scolaire 2022-2023). La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés (CNDHL) tient à féliciter les ministères de la justice et de l'éducation nationale pour avoir permis à quatre détenus de la maison d’arrêt de Moroni de passer les épreuves du baccalauréat de cette année (année scolaire 2022-2023).





Pour rappel, cette initiative a été lancée l'année dernière grâce au plaidoyer et aux recommandations de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés des Comores avec le soutien des ministères de la justice et de l'éducation nationale dans le but de garantir le respect des droits des détenus.





La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés, tient, donc, à saluer cette année les efforts des ministères de la justice et de l'éducation nationale pour la pérennisation de cette action louable.





Cette approche contribue à favoriser la réinsertion sociale et la préparation à la réintégration après avoir purgé une peine de prison.





C'est pourquoi, la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés encourage vivement les ministères de la Justice et de l'éducation nationale à poursuivre et renforcer de tels efforts afin de garantir à tous les détenus le bénéfice d'opportunités éducatives.





Il est primordial de reconnaître que chacun a un droit fondamental à une éducation y compris les détenus.





La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés espère que cette action inspirera d'autres initiatives similaires visant à faciliter l'accès à l'éducation et à la formation pour les détenus.





La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés