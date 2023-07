Comores, L’outrage à Mutsamudu : Une trahison inexcusable





Chaque mot résonne comme une blessure profonde, une trahison à l'égard de notre ville bien-aimée de Mutsamudu, enracinée dans notre histoire, notre culture et notre fierté ancestrale. Hier, un événement d'une gravité inouïe s'est déroulé, souillant notre terre natale et la mémoire de nos glorieux aïeuls. Des individus, dont la provenance locale ne fait qu'accentuer l'amertume de cette réalité, se sont livrés à un acte ignoble, d'une bassesse indescriptible.





Manipulés par un acolyte servile d'Azali, un personnage natif de Sima, dont l’origine paternelle du père est un mystère, les traîtres à la patrie au nombre de cinq environ, ont osé inviter le despote sanguinaire dans notre cité. Pire encore, ils ont facilité son entrée sacrilège dans la mosquée centrale, symbole de sainteté et de recueillement pour toute l'île d'Anjouan. C'est dans cet emblème sacré, dans le saint mihrab, que l'infâme dictateur a été autorisé à diriger la prière du vendredi 30 juin 2023.





Longtemps Mutsamudu fidèle à son héritage de ville de lumière et de liberté s'est opposée avec courage aux tentatives ouvertes D'Azali d'y pénétrer pour diriger la prière du vendredi. La mosquée du vendredi était restée jusqu'à hier le symbole de la résistance contre la tyrannie et l'arrogance inculte d'Azali.





En se prêtant à cette trahison, les affidés Mutsamudiens d'Azali ont craché sur la mémoire de tous nos ancêtres qui ont fait la fierté et l'orgueil de cette grande cité. Même si beaucoup d'entre les dignes enfants de Mutsamudu qui ont pu le faire, ont boycotté cette intrusion, cet acte restera comme une ignominie qui doit à jamais salir le nom de tous ceux qui s'en sont rendus complices.





Comment ne pas être submergé par un dégoût profond face à cette profanation ? Ces individus, dont la seule présence devrait être repoussée avec mépris, ont bafoué notre histoire, nos traditions et notre héritage. Leur conduite odieuse témoigne d'une absence totale de respect envers nos ancêtres, qui ont toujours défendu notre identité et notre dignité avec un courage inébranlable.





Aujourd'hui, nous devons unir nos voix pour dénoncer avec véhémence ces actes infâmes. Nous ne pouvons permettre que notre ville soit associée à de tels traîtres, à des individus sans honneur ni conscience. Nous exigeons que justice soit rendue, que ces affronts à notre histoire et à notre patrimoine, soient condamnés avec la plus grande fermeté.





Le despote Azali, tel un poison corrosif, se déverse sur Anjouan, souillant chaque parcelle de notre terre. Son mépris et son arrogance dévoilent son vrai visage, tel un tyran sanguinaire qui foule aux pieds notre dignité ancestrale. Tel un vautour affamé, il humilie et opprime notre peuple, cherchant à effacer notre héritage et à nous reléguer à l'ombre de sa tyrannie.





Azali se présente comme un conquérant, un prétendu supérieur qui se croit au-dessus des Anjouanais. Tel un nazi des temps modernes, il distille la haine et la division, cherchant à semer la discorde au sein des Anjouanais. Mais nous resterons debout, fiers et unis, face à cette tempête de mensonges et d'oppression.





Mutsamudu, ville chérie, ne saurait être salie par ces vomissures de la trahison. Nous sommes les gardiens de notre héritage, les défenseurs de notre fierté et nous élèverons toujours notre voix contre ceux qui cherchent à ternir notre nom. Ensemble, en faisant preuve de solidarité, nous rappellerons à tous que Mutsamudu demeure un bastion de résistance, une lumière dans l'obscurité.





Que notre indignation se transforme en une force collective, un mouvement qui nous permettra de préserver l'intégrité de notre ville bien-aimée. Ne laissons pas ces actes infâmes définir notre destinée, mais plutôt renforçons notre détermination à construire un avenir où la trahison et la souillure n'auront pas leur place.





Que nos ancêtres veillent sur nous dans cette quête de justice et de rédemption. Mutsamudu se relèvera, plus forte que jamais, portée par l'amour et la loyauté de ses véritables enfants.





Que la honte retombe sur ces traîtres natifs de Mutsamudu, et que notre ville retrouve son honneur, inchangé et indestructible.





Gardons la flamme de notre héritage allumée et continuons d'avancer avec fierté, dans la véritable essence de Mutsamudu, notre héritage inébranlable.





À bas l’Union maléfique des Comores !





Vive Anjouan dans la plénitude de ses prérogatives !





Anli Yachourtu JAFFAR

1 juillet 2023