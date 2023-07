Comores : Azali, le seigneur d'un empire illusoire !





Au cœur de notre chère patrie réside ce personnage qui a ensanglanté notre âme anjouanaise : un être détestable, un ogre sanguinaire se nourrissant de nos souffrances. Azali, ce tyran de pacotille, ce suprémaciste ethnocentrique, cet imposteur démoniaque, s'est emparé du pouvoir par un jeu pervers, en violant la Constitution populaire des Comores du 23 décembre 2001, issue de l’accord de réconciliation de Fomboni en 2001, accord dont il est lui-même signataire, tout comme les institutions internationales.





Ce despote sanguinaire, putschiste récidiviste, originaire de Mitsoudjé à Ngazidja-Comore et issu de parents de cette île, demeure-t-il réellement ancré dans son identité comorienne, ou l'a-t-il reniée en sacrifiant ainsi les intérêts vitaux de sa propre patrie au profit de ceux de ses maîtres étrangers ?





Azali, c'est un homme sans conscience, dépourvu de toute empathie envers les Comoriens en général et envers les Anjouanais en particulier. Il est complètement décérébré, un étranger en terre comorienne et anjouanaise, qui a déchiré son identité et piétiné nos valeurs. Sa vassalisation est totale, il s'est mis à genoux moutonisé devant ses maîtres, une servilité nauséabonde dévoilant un homme vidé de toute dignité.





La déshumanisation d'Azali est flagrante. Il a sacrifié son humanité sur l'autel du pouvoir et de l'oppression. Sa conscience est sclérosée, rongée par une obsession sans fin. Aucun répit, aucune intégrité ne lui est accordée.





Mais ce n'est pas tout. Azali est un véritable mythomane qui tisse des mensonges, déforme la réalité et joue avec nos vies, se considérant comme le seigneur d'un empire illusoire. Pourtant, sa prétendue grandeur n'est qu'un mirage de vanité, une chimère se dissipant au moindre regard éclairé.





Ce mégalomane insatiable se nourrit du sang des innocents. Sa soif de pouvoir ne se tarit jamais, semant la terreur à Anjouan et transformant nos rêves de paix et nos espoirs en trépas !





La quête d'Azali pour maintenir son pouvoir illégitime...





Quelle est la source de sa haine et de son animosité envers Anjouan ? Est-ce parce que les Anjouanais réclament leur droit à une souveraineté pleine et entière dans leur île, tout en restant unis au sein de l'ensemble comorien ? Ou est-ce parce que les Anjouanais exigent légitimement leur Tour dans la Tournante présidentielle, comme le prévoit la Constitution populaire du 23 décembre 2001, un Tour qui lui est injustement volé par Azali lui-même ? C'est bien son insatiable avidité de pouvoir, sa soif inextinguible d'argent et son arrogance qui alimentent sa haine et son animosité envers Anjouan. Cette obsession dévorante l'éloigne des intérêts du pays, semant le mépris, le chaos et la désespérance sur son passage !





Face à ces interrogations légitimes sur la loyauté et l'appartenance réelle de ce despote Azali envers les Comores, son égarement soulève des doutes quant à son véritable attachement envers la terre qui l'a vu naître, remettant ainsi en question son identité comorienne. Les fondements de son appartenance semblent se dissoudre, laissant place à une étrangeté qui le sépare du peuple de son île de Ngazidja-Comore.





Un étranger dans sa propre patrie, Azali évoque les mots de Franz Fanon, résonnant comme une lamentation face à la fracture entre l'homme et son identité. Son parcours erratique soulève des interrogations quant à sa capacité à représenter et défendre les intérêts du peuple comorien, du peuple mohélien ainsi que ceux du peuple anjouanais, remettant ainsi en question son véritable engagement envers le pays qui l'a vu naître.





Appel à l'insurrection populaire pour renverser Azali !





Face à l'oppression grandissante et à l'abus de pouvoir de ce despote Azali, il est temps de nous unir en tant que peuples souverains des îles pour défendre nos droits et notre avenir. Les élites politiques et les politicards souvent corrompus, avides de pouvoir, de Ngazidja-Comore, ont montré leurs limites, mais ensemble, en tant que force collective SOUS LA BANNIERE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE , nous avons le pouvoir de changer les choses par une insurrection populaire et légitime.





Unis, nous devons faire savoir à ce despote qu'il n'a aucun droit d’organiser une quelconque élection en Union des Comores, et nous devons l'en empêcher par une insurrection populaire, telle une marée de courage submergeant les rivages de l'oppression. Azali, ce despote sanguinaire, n'est qu'un président de facto et un usurpateur de pouvoir, un putschiste. Il est temps qu'il quitte le pouvoir sans condition !





Que cela soit clair pour tous, ce tyran sanguinaire Azali s'accroche désespérément au trône, tel un fauve qui s'agrippe à sa proie. Comme un serpent rusé se faufilant dans l'ombre, Azali sait que la justice le guette, prête à lui rendre visite telle une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Il redoute l'inexorable équité des tribunaux, car chaque goutte de sang innocent versée par ses mains souillées, pourrait se transformer en un torrent de culpabilité qui le submergera. En 2024, il n'organisera jamais une élection qu'il risquerait de perdre. Face à cette menace, nous devons nous lever et agir au plus vite pour l'en empêcher !





Armée Nationale de Développement (AND) et Gendarmerie Nationale (PIGN)...





Au sein de cette spirale de terreur et d'oppression, l'Armée Nationale de Développement (AND) et la Gendarmerie comorienne (PIGN), se sont malheureusement écartées de leur noble dessein sous le règne actuel du despote sanguinaire Azali. Désormais, elles sont devenues une MILICE, tristement impliquée dans des répressions brutales, des persécutions implacables, et même des assassinats d'opposants politiques. Il est impératif que les membres de l'AND et de la Gendarmerie comorienne (PIGN) se rappellent de leurs obligations républicaines envers la NATION, plutôt que de servir un seul homme.





Aux côtés de ce tyran Azali, l'Armée Nationale de Développement (AND) et la Gendarmerie comorienne (PIGN), marchent sur un fil tendu au-dessus de l'abîme de la justice. Si elles persistent à danser sur la corde raide de la complicité avec ce régime dictatorial, elles risquent de chuter dans les flammes de la culpabilité et de faire face à l'inexorable équité des tribunaux !





Ensemble, nous devons nous soulever pour renverser ce dictateur par une insurrection populaire et restaurer la Constitution légale de 2001 et le droit à la souveraineté de chacune de nos îles. Le temps est venu de prendre notre destin en main et de mettre fin au règne tyrannique d'Azali.





Que ces mots portent le cri des peuples comorien, mohélien et anjouanais, unis dans leur quête de justice et de liberté, face à l'oppression de cet homme démoniaque et de son régime dictatorial et sanguinaire.





Ensemble, unis contre l'oppression, nous écrirons l'histoire de nos îles libres et prospères !





À bas l'Union maléfique des Comores !





Vive la quête infatigable de liberté et de dignité !





Vive un avenir où la justice et l'égalité régneront en maîtres !





Vive l'État souverain d'Anjouan !





Anli Yachourtu JAFFAR

28 juillet 2023