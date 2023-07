Communiqué du Gouvernement de Transition en Exil de Moustoifa Saïd Cheikh

COMMUNIQUE DE PRESSE







Le Gouvernement de Transition en Exil, présidé par son Excellence le patriote Moustoifa Saïd Cheikh Al Idarous exprime sa solidarité avec le peuple du Niger et les Autorités issues du coup d'État du 26 juillet 2023 ayant renversé le régime néocolonial de Mohamed Bazoum. Nous dénonçons les mesures scélérates de la CEDEAO sous l'influence des puissances impérialistes, la France en tête. Le Gouvernement de Transition en Exil, présidé par son Excellence le patriote Moustoifa Saïd Cheikh Al Idarous exprime sa solidarité avec le peuple du Niger et les Autorités issues du coup d'État du 26 juillet 2023 ayant renversé le régime néocolonial de Mohamed Bazoum. Nous dénonçons les mesures scélérates de la CEDEAO sous l'influence des puissances impérialistes, la France en tête.





Depuis que la situation sécuritaire s'est dégradée dans le Sahel, et ce malgré la présence massive des troupes militaires occidentales qui y sont stationnées, nous constatons que les groupes prétendument « djihadistes » mais en réalité terroristes se renforcent. En effet, non seulement ces groupes prolifèrent suite au renversement et à l'assassinat du Colonel Mouammar Kadhafi. Nous assistons également à la création d'une situation anarchique en Libye qui a favorisé la dotation en armes de toutes sortes aux groupes « djihadistes ». Par ailleurs, il y a des preuves qui apparaissent et s'accumulent de plus en plus que ces groupes terroristes sont financés, aidés et renseignés par ces puissances impérialistes afin de créer un chaos maîtrisé, condition facilitant le pillage des énormes richesses du Sahel.





Conséquence de la faillite des régimes corrompus, on a vu surgir des coups d'Etat militaires soutenus par les peuples respectifs du Mali, de La Guinée-Conakry, du Burkina Faso. C'est au tour du Niger de voir les militaires renverser le président Bazoum, manipulé par Macron, qui est remplacé par le vaillant général TCHIANI Abdourahamane, qui a conduit ce coup de force soutenu par les masses populaires.





Nous appelons les peuples épris de paix et de justice et les organisations panafricanistes à se solidariser avec le peuple nigérien debout pour sa liberté, son indépendance et la souveraineté du Niger.





Paris le 31 juillet 2023

Le Secrétariat Général du Gouvernement de transition en exil