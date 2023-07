« La Banque Mondiale a fait passer son portefeuille pour les Comores de 60 à 300 millions de dollars»

Arrivé à Anjouan dans la matinée du mardi 11 juillet, le Président de la République, SEM AZALI Assoumani a pris part à la cérémonie de lancement officiel du Projet des Filets Sociaux de Sécurité, résilients et Réactifs aux Chocs en Union des Comores, à Sima sur l’île d’Anjouan.





A titre de rappel, le pays a été durement touché par le cyclone Kenneth en avril 2019, ainsi que par la pandémie de COVID-19. C'est dans ce contexte, qu'avec l’apport considérable des partenaires au développement, en tête desquels, la Banque Mondiale, l’Union des Comores a mis en place des programmes de protection sociale, inspirés de la stratégie de filets sociaux de sécurité.





Ces programmes ont permis d’apporter, aux communautés et aux ménages vulnérables et affectés, des appuis, à travers des transferts monétaires non conditionnels. Ils ont également permis de financer des activités de relèvement et de réinsertion socio-économique, ainsi que la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures de base endommagées. Au total, ce sont 24 millions de dollars destinés aux ménages vulnérables et aux personne démunies, qui ont permis de réaliser différents programmes, en réponse aux différentes catastrophes.





Par ailleurs, l’apparition du conflit russo-ukrainien a également entrainé la hausse des prix des denrées de première nécessité, affectant ainsi, les ménages de tous les pays du monde, y compris les Comores. Cette hausse des prix a induit une crise socioéconomique jamais connue dans le pays et a entraîné une flambée des prix mondiaux des produits de base et des coûts de transport en 2022, avec de graves répercussions sur le pouvoir d'achat des ménages.





Cette nouvelle crise a considérablement aggravé les perspectives budgétaires de l’Etat, et le Gouvernement a dû une nouvelle fois, trouver une réponse sociale aux attentes des communautés et particulièrement les plus pauvres et les vulnérables. Ce programme financé à hauteur de 30 millions de dollars permettra de réduire la pauvreté et la vulnérabilité des ménages.





Au cours de son allocution, le Chef de l’État a exprimé sa gratitude envers la Banque Mondiale qui, avec ses différents appuis, a fait passer son portefeuille pour l’Union des Comores de 60 à 300 millions de dollars. ©Beit-salam