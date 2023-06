«Vous avez, Cher Frère, mon soutien total, ainsi que celui de l’Assemblée Générale»

Allocution de SEM AZALI Assoumani Président de l’Union des Comores, Président de l’Union Africaine, A la Première Session Extraordinaire De l’Assemblée Générale de l’OCE.





Excellence Monsieur Abiy Ahmed, Premier Ministre de la République Démocratique Fédérale d’Ethiopie et Cher Frère,

Excellence, Sheikh Manssour Bin Mussallam, Secrétaire Général de l’Organisation de Coopération Educative et Cher Frère,

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Distingués Invités,







C’est un grand plaisir pour moi et ma délégation, de participer à cette Première Session Extraordinaire de l’Assemblée Générale, de notre Organisation. C’est un grand plaisir pour moi et ma délégation, de participer à cette Première Session Extraordinaire de l’Assemblée Générale, de notre Organisation.





Je remercie les autorités éthiopiennes, pour la grande hospitalité, qui nous est toujours accordée, à chaque fois que nous séjournons, dans ce magnifique pays.





Je remercie également, l’OCE, pour son accueil chaleureux et pour les dispositions prises, pour assurer la réussite de nos travaux.









Excellences,

Honorable assistance,





C’est un grand honneur pour moi d’être élu, à l’unanimité, au poste de Premier Président, de l’Assemblée Générale, de notre Organisation collective.





Je vous remercie, très sincèrement, pour cette confiance que vous venez de m’accorder, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, pour contribuer à l’atteinte des objectifs de notre Organisation.





Sous la gestion performante et la vision de notre Secrétaire Général, nous sommes en train de bâtir, une nouvelle grande organisation: une organisation du Sud, par le Sud et pour toute l’humanité, investie de l’esprit de solidarité.





Je voudrais alors, saluer le travail efficace réalisé par les Ministres, lors de la session ministérielle et les résolutions qui y ont été adoptées. J’attends avec impatience, leur mise en œuvre, pour élargir les horizons de notre Organisation.





Je suis certain que ces résolutions fourniront les instruments, qui nous permettront de mobiliser nos énergies et nos ressources collectives, afin de promouvoir une vision stratégique commune, pour le Sud.





Notre Organisation commune doit continuer à construire l’éducation dont nous avons besoin, pour façonner l’avenir que nous voulons, en redynamisant et en légitimant à nouveau, nos systèmes de savoirs autochtones.





Nous nous félicitons qu’elle facilite la collaboration au-delà des frontières nationales, afin de construire, de partager et d’étendre les nouvelles technologies endogènes qui soutiennent l’innovation et notre capacité collective, à réussir dans l’économie mondiale.





Son mandat, qui consiste à transformer l’architecture financière mondiale inéquitable et à réduire le fardeau de la dette, est à la fois opportun et déterminant.





Il exige la construction d’un nouveau système de multilatéralisme, fondé sur la probité et l’équité, et non sur les intérêts d’une poignée de personnes.





Le système international actuel reste structurellement et institutionnellement inégal et n’inclut pas, et ne représente pas de manière significative, les peuples du Sud qui constituent la majorité de la population mondiale.





La succession des crises mondiales et les insuffisances des forums traditionnels pour relever ces défis, rendent impératif l’adoption de nouvelles normes, en matière de moralité et de solidarité internationales, c’est-à-dire un multilatéralisme plus inclusif.





Pour reprendre les termes de la Charte constitutive, il est temps de construire une troisième voie de développement, plus inclusive, fondée sur la diversité de notre contexte et davantage axée sur les personnes.





Les modèles traditionnels de développement n’ont pas réussi à relever avec efficacité les défis uniques auxquels sont confrontés, les pays du Sud.





Il est nécessaire d’adopter une nouvelle approche du développement, inclusive et équitable, établie dans un esprit de solidarité, de multilatéralisme authentique et d’autodétermination, comme le proclame la Déclaration Universelle de l’Éducation Équilibrée et Inclusive.





Je suis alors impatient de pouvoir contribuer à renforcer ce programme audacieux et multidimensionnel, en collaboration avec le Secrétaire Général, les États Membres et les Membres Associés, au cours de mon mandat.





Distingués Invités,

Honorable assistance,





Je félicite chaleureusement le Secrétaire Général et salue son leadership déterminé et visionnaire.





Vous avez, Cher Frère, mon soutien total, ainsi que celui de l’Assemblée Générale.





Le moment est venu d’entrer dans une nouvelle ère de coopération et de solidarité entre les pays et les peuples, et je reste convaincu que notre Organisation, permettra d’accélérer le processus.





Je vous remercie.

Beit-salam