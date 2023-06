Une délégation du Département d’Etat américain visite les Comores

Les leaders promeuvent la coopération, et renforcent les relations bilatérales





Suite à la signature en février 2023 de la Déclaration Conjointe de Coopération entre les Etats-Unis et les Comores, le Secrétaire d'Etat Adjoint à la Gestion et aux Ressources, Richard Verma, s'est rendu aux Comores les 30 et 31 mai afin de soutenir les efforts des Comores pour devenir une démocratie plus forte et plus prospère et un partenaire des Etats-Unis dans le respect de l'ordre international fondé sur des règles.





Lors de sa rencontre avec le Président Azali, le secrétaire adjoint Verma a félicité les Comores et le président Azali pour son élection à la présidence de l'Union africaine en 2023, soulignant que les États-Unis souhaitent que les Comores réussissent dans ce rôle et qu'elles travaillent ensemble pour faire avancer les objectifs communs pour l'Afrique. Le secrétaire adjoint Verma a déclaré que les États-Unis sont impatients de poursuivre sur la lancée de la déclaration conjointe de coopération récemment signée par les États-Unis et les Comores, qui expose une vision de la manière dont les deux nations peuvent s'associer pour promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité aux Comores, dans la région et dans le monde.





Le secrétaire adjoint Verma a exprimé sa satisfaction "de voir tant de progrès déjà réalisés au cours des deux dernières années pour renforcer les relations entre les États-Unis et les Comores, en particulier la coopération dans les domaines du développement économique durable, de l'énergie propre, de l'éducation et de la santé".





Le secrétaire adjoint Verma et sa délégation ont également rencontré le Ministre des Affaires Etrangères Dhoihir Dhoulkamal, ainsi que d'autres représentants du gouvernement.





Lors de la réouverture de l'American Corner Moroni à l'Université des Comores, le secrétaire adjoint Verma a souligné que "cet American Corner incarne l'engagement des États-Unis à renforcer leurs relations avec les Comores et les nations de l'océan Indien occidental".