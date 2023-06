Situation au Sénégal : Communiqué du Président l'Union Africaine, SEM Azali Assoumani

Communiqué du Président de l'Union des Comores et Président en exercice de l'African Union, SEM Azali Assoumani sur la situation au Sénégal.





Le Président de l'Union Africaine et Président de l'Union des Comores, SEM AZALI Assoumani, suit avec beaucoup d'inquiétude l'évolution de la situation au Sénégal et notamment les actes de vandalisme et les violences qui ont entraîné la perte de vies humaines et de tant de biens matériels.





Ainsi, le Président AZALI Assoumani présente ses condoléances émues aux familles endeuillées et condamne avec la plus grande fermeté ces violentes manifestations, tout en appelant à la retenue et au retour au calme.





Le Sénégal étant un parfait exemple dans le monde en matière de démocratie, de respect du droit et de la loi, le Président AZALI Assoumani fait appel à l'ensemble des acteurs politiques du pays, d'user de leur grande sagesse, pour mettre fin à cette crise, qui n'a pas sa place dans ce pays pacifique, et ce, dans le respect de la loi.