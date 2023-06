«Nous sommes fiers de voir que nos efforts ont porté leurs fruits»

Allocution de SEM AZALI Assoumani Président de l’Union des Comores, Président de l’Union Africaine, au Salon des Entreprises, « BIK 2023 »





Honorables invités,

Distingués participants,





Nous voici réunis à nouveau dans le cadre du Salon des Entreprises "BIK 2023" organisé par le Ministère l’Economie, des Investissements et de l’Industrie, à travers l’ANPI.





C'est un grand plaisir pour moi de prendre part avec vous à cet évènement important, qui illustre notre engagement commun, en faveur du progrès économique et social de notre pays et de toute l’Afrique.





Honorable assistance, Mesdames et Messieurs,





La première édition du Salon des Entreprises a été un franc succès, avec la participation de plus de 65 entreprises et 3500 participants.





Les recommandations qui en sont issues, ont orienté les actions du Gouvernement et ont abouti à un ensemble d’actions conjointes dans l’écosystème. Ces dernières années, nous avons, en effet, multiplié les programmes d'appui direct aux entreprises.





Grâce à ces efforts, nous avons débloqué des financements pour plus de 1000 entreprises, représentant un total de plus de 50 millions de dollars. Ce salon s'est donc révélé être une plateforme efficace pour identifier et combler les lacunes de notre écosystème entrepreneurial.





Cette année, nous avons de grandes attentes pour le Salon "BIK 2023". Plus de 100 exposants, 70 conférenciers de renom et un public estimé à plus de 5.000 visiteurs sont attendus.





Ces chiffres illustrent l'ampleur et l'importance de cet événement pour notre pays et notre économie.





Honorables invités,





Je voudrais attirer votre attention sur le contexte socio-économique mondial dans lequel nous nous trouvons.





Selon le dernier rapport des Nations Unies, le PIB mondial devrait croître de 3,6% en 2023, après une contraction de 4,3% en 2020, due à la pandémie de la COVID-19. Pour l'Afrique, une croissance de 4,1% est attendue cette année.





Ces projections illustrent les défis mais aussi les opportunités auxquels notre économie est confrontée.





Au niveau continental, l'Union des Comores a ratifié l'Accord sur la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAf). Cet accord offre de nouvelles opportunités pour notre pays.





En effet, avec un marché potentiel de 1,2 milliards de consommateurs et un PIB combiné de 2,5 trillions de dollars, la ZLECAf présente un potentiel énorme pour les entreprises comoriennes, mais aussi pour les investisseurs étrangers qui s’installeraient dans notre pays.





Nous devons alors créer les conditions pour attirer ses investisseurs et je pense que nous sommes sur la bonne voie.





Au niveau social, le Gouvernement a réussi à maintenir la paix et la stabilité depuis quelques années maintenant. Nous avons également réussi à résister à la pandémie de COVID-19.





Grâce à notre Plan Comores Émergent (PCE), nous avons initié des réformes pour améliorer l'environnement des affaires et promouvoir l'investissement privé. Nous avons aussi mis en place un nouveau Code des investissements, qui offre des incitations plus attractives pour les investisseurs.





Il est vrai que la crise russo-ukrainienne a impacté l’ensemble de nos pays, mais la situation générale en Union des Comores est encourageante notamment pour les investissements.





Mes Chers Compatriotes,





J'aimerais souligner l'importance de l'emploi et de l'entrepreneuriat chez les jeunes.





En 2022, plus de 15.000 jeunes Comoriens ont bénéficié de formations et de programmes de soutien à l'entrepreneuriat. Ces initiatives ont abouti à la création de centaines d'emplois et à l'émergence de nouvelles entreprises dirigées par des jeunes.





Cette année, le Salon "BIK 2023" est particulièrement fier d'accueillir la 6ème Conférence Annuelle du Réseau International des Agences Francophones de Promotion des Investissements.





Je suis également ravi de mentionner le Startup Weekend Comores Edition E-Business, un événement destiné à former plus de 100 jeunes à la création d'entreprises. Ces événements phares démontrent notre engagement à promouvoir le secteur privé et l'entrepreneuriat, tout en mettant l'accent sur l'inclusion et le développement des compétences de notre jeunesse.





Cependant, il faut reconnaitre que l'accès au financement reste un défi majeur pour nos entreprises. C'est pourquoi nous travaillons, d'arrache-pied, pour attirer les investissements dans notre pays.





Avec notre nouveau Code des Investissements, nous avons introduit des incitations fiscales attractives pour les investisseurs, et nous sommes optimistes quant à l'impact que ces mesures auront sur la croissance de notre économie.





Je voudrais alors, pour conclure, souligner que notre jeunesse est l'avenir de notre pays, raison pour laquelle nous avons placé l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, au cœur de notre agenda.





Nous sommes fiers de voir que nos efforts ont porté leurs fruits, avec plus de 15.000 jeunes qui ont bénéficié de formations et de soutien à l'entrepreneuriat en 2022.





Nous sommes déterminés à poursuivre ces efforts, car nous croyons fermement que le développement de notre pays passe par l'investissement dans notre jeunesse.





C'est ensemble que nous façonnerons l'avenir des Comores, je souhaite alors plein succès aux innovations qui émergeront de ce Salon.





Je vous remercie.

Beit-salam