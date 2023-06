L'islam interdit-il la célébration d'un anniversaire ?

Image d’illustration





Un ami, un frère s'est étonné de voir la célébration de l'anniversaire de ma fille et m'a demandé d'éclairer sa lanterne.





J'ai donc révisé ce que m'ont prodigué mes ulemas, consulté les livres de Fikh qu'on m'a enseignés et fait appel au bon sens pour lui donner cette réponse :





la célébration d'un anniversaire n’est pas interdite du moment qu’elle ne fait pas l’objet d’une interdiction citée dans les sources de l’Islam ou dans les livres de droit musulman.





Ainsi, par principe et par défaut rien ne l’interdit. C’est plutôt manière dont se déroulera l’anniversaire qui peut provoquer une interdiction.





Si rien de haram n’est commis alors c’est permis. Que ça soit un gâteau d’anniversaire ou un repas de famille.





Celles et ceux qui demandent les sources de la permission prennent le problème à l’envers.





En effet, en Islam et dans les fondements du droit musulman, « tout est autorisé sauf ce qui est formellement et nommément interdit ». Et non l’inverse.





A l'exemple de la nourriture interdite qui est explicitement citée dans le Saint Coran :





Dis « Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve d’interdit à aucun mangeur d’en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu’on a fait couler, ou la chair de porc – car c’est une souillure – ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu’ Allah.» Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et Miséricordieux. »





(Sourate 6/verset 145)





Donc le statut par défaut de toute chose en Islam, c’est la permission. A l’exception de ce qui est interdit. Et ce qui est interdit prend son origine dans des sources fiables (En priorité le Coran et la Sunna, et d’autres sources du droit, selon chaque école de droit musulman).





Certains oulémas sont donc d’avis que la célébration des anniversaires étant une manifestation purement culturelle ou sociale, qui n’a donc aucun lien avec le domaine rituel, à partir du moment où elle ne contient aucun aspect répréhensible, elle est tout à fait autorisée : En effet, dans le domaine des ‘âdât’, c’est-à-dire de ce qui ne relève pas de l’adoration, la règle première est la permission (Ibâha) jusqu’à preuve du contraire. Et il n’existe pas de texte clair interdisant la célébration des anniversaires.





Et bien sûr, si l’anniversaire se déroule avec des pratiques que l’Islam réprouve, comme l’alcool, la mixité, ou le mensonge, alors cela sera interdit.





Mais cela ne concerne pas spécifiquement les anniversaires. Cela s’applique à tous les évènements de la vie du musulman.





Ainsi les anniversaires sont souvent des bonnes occasions pour réunir les cœurs.





Ce qui nous intéresse, c’est le respect des règles de la shari’a. Si elles sont respectées, alors aucun mal. Il faut faire attention de ne pas interdire ce qu’Allâh n’a pas interdit, et ainsi cloisonner la vie du Croyant et en en faire un enfer sur terre.





Le Croyant comme les autres humains, aime se réjouir. Il a des moments de tristesse, et à des moments de joies. Il aime fêter des événements importants pour lui ( retour de ses parents du hajj, mémorisation d’une sourate, naissance, obtention d’un diplôme, mariage, l’anniversaire de ses enfants).





Le musulman aime aussi les réunions de famille, d'amis. Il ne lui est pas désagréable de boire et manger, chanter les louanges d’Allâh en groupe.





A plus forte raison quand il s’agit du jour de la naissance du Bien-aimé Prophète Sallallahu ‘alayhi wassalâm ou le jour de son ascension céleste.





Les croyants, ne sont pas des extra-terrestres sans réjouissance. L'islam n'est pas un désert moral, matériel, sentimental, spirituel. La vie du musulman est pleine de vie, mais aussi de retenue, et de limite. Le Bien-aimé Prophète SallAllâhu ‘alayhi wassalâm avait de l’humour, et il jouait avec les enfants par terre. Il faisait monter ses petits-fils sur son dos comme une monture. Il jouait avec son épouse ‘Aicha, il courait, et était quelqu’un d’amical, et très agréable.





Certains font la tête toute la journée. En croyant que religion c’est un concours de « tirage de tête ». Celui qui a le visage le plus fermé ayant gagné.





Car quand quelqu’un fait la tête et ne sourit jamais ça donne l’impression qu’avec lui, la religion, c’est super sérieux, et qu’il a atteint un degré de piété élevé et secret.





Certes, la religion c’est sérieux mais souris à ton frère.





Le sérieux n’empêche pas d’être doux et souriant, et de se divertir.





Il faut juste se rappeler que les lois d’Allâh sont faites pour ne pas être franchies avec ou sans fête. Wa sallim.





Par Said Ali Saïd Ahmed

