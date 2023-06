Le Ministre Djaanfar Salim Allaoui a exprimé sa fierté d'accueillir Éric Abidal

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Son Excellence Monsieur Djaanfar Salim Allaoui, a reçu en audience Éric Abidal, l'emblématique footballeur international, lors d'une rencontre marquante ce mardi 27 juin 2023. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur le football, le monde des jeux et le sport en général, mettant en évidence l'importance du développement sportif aux Comores. Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Son Excellence Monsieur Djaanfar Salim Allaoui, a reçu en audience Éric Abidal, l'emblématique footballeur international, lors d'une rencontre marquante ce mardi 27 juin 2023. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur le football, le monde des jeux et le sport en général, mettant en évidence l'importance du développement sportif aux Comores.





Lors de cette rencontre, le Ministre a exprimé sa fierté d'accueillir Éric Abidal, un joueur de renommée internationale. En tant que Ministre de la Jeunesse et des Sports, il reconnaît l'importance de collaborer avec des acteurs clés du sport pour susciter la passion et l'enthousiasme des jeunes comoriens.





Les échanges ont abordé des sujets tels que la formation des jeunes, la création d'écoles et d'académies de football, ainsi que l'amélioration des infrastructures sportives. Éric Abidal a souligné l'importance d'investir dans le développement du football en offrant aux jeunes joueurs les moyens de s'épanouir et d'exprimer leur plein potentiel.





La rencontre s'est conclue sur une note d'enthousiasme et de détermination à transformer le paysage du football aux Comores. Le Ministre et Éric Abidal ont exprimé leur gratitude envers le peuple comorien pour son accueil chaleureux et se sont engagés à travailler sans relâche pour répondre aux attentes des jeunes et de toute la nation.





Cette rencontre historique entre le Ministre de la Jeunesse et des Sports et Éric Abidal ouvre la voie à une collaboration fructueuse visant à stimuler le développement du football aux Comores. Elle témoigne de l'engagement du gouvernement à utiliser le sport comme levier de croissance et de développement, offrant ainsi de belles perspectives d'avenir où les talents locaux pourront s'épanouir et rayonner sur la scène internationale.





Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi de l'Union des Comores