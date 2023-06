«La production d’énergie électrique est encore insuffisante pour soutenir le Plan Comores Emergent 2030»

Intervention de SEM AZALI Assoumani, Président de l'Union Africaine et Président en exercice de l'Union Africaine sur la table ronde présidentielle sur l'Alliance pour des infrastructures vertes en Afrique





Question posée à son Excellence le Président Azali Assoumani par Dr Akinwumi Adesin, DG Banque Africaine de Développement





L’Union des Comores a une base énergétique faible et donc la possibilité d'intégrer une trajectoire de développement à faible émission de carbone. Quels sont les deux ou trois projets d'énergie renouvelable auxquels vous aimeriez intéresser les développeurs et les prêteurs bailleurs présents parmi nous cet après-midi ?





REPONSE DU PRESIDENT





Je voudrais tout d’abord remercier le Président Adesina et la Banque africaine de développement d’avoir organisé cet événement si important et d’avoir initié cette Alliance, en partenariat avec la Commission de l’Union africaine, Africa50 et d’autres partenaires.





C’est un plaisir pour moi de participer à cette table ronde présidentielle sur l’Alliance pour l’Infrastructure verte en Afrique, en tant que Président de l’Union des Comores et Président en exercice de l’Union Africaine.





La production d’énergie électrique de l’Union des Comores, à l’instar de la plupart des pays Africains, est encore insuffisante pour soutenir notre programme de développement, le Plan Comores Emergent 2030. La puissance totale installée au niveau des trois îles de l’Union représente 55% des prévisions de puissance.





Cependant, mon pays dispose de potentiel appréciable en sources d’énergies renouvelables et a amorcé sa transition vers des sources d’énergies plus propres et moins onéreuses. Notre ambition est donc d’augmenter de manière substantielle notre capacite de production d’énergie électrique, en mettant en œuvre des solutions à faible émission de carbone.





Conscient du défi de l’intégration des sources d’énergies renouvelables au système énergétique, nous allons également collaborer avec l’Alliance sur un programme vert incontournable de développement de la géothermie d’un potentiel estimé à 40 MW. De même, l’énergie solaire représente un potentiel de 10 MW.





Le montant total des investissements est de 138 millions de dollars américains dont 44 millions de dollars pour la phase exploratoire. Le déficit de financement à couvrir est de 29,9 millions de dollars.





Conscient de l'importance cruciale des énergies renouvelables, et en particulier de l'énergie solaire, mon gouvernement travaille actuellement à améliorer le cadre d’intervention dans le secteur de l’énergie pour attirer les investissements du secteur privé. Avec l’appui de la Banque Africaine de Développement et d’autres partenaires au développement, mon gouvernement a entrepris les réformes nécessaires pour une intervention effective des promoteurs privés dans le secteur de l’énergie. Ainsi, mon gouvernement a élaboré un nouveau code de l’électricité et un code des énergies renouvelables. Nous travaillons actuellement à la mise en place d’une agence de régulation du secteur de l’énergie.





Mon gouvernement continuera à mettre en place des politiques saines qui garantiront un environnement propice à la participation du secteur privé dans l'exploitation des abondantes ressources d’énergies renouvelables.





L’Afrique attend beaucoup des initiatives comme l’Alliance pour l’Infrastructure Verte en Afrique et je voudrais profiter de cette table ronde pour inviter vivement nos partenaires à apporter leurs soutiens, à travers des dons, des ressources concessionnelles ou des ressources commerciales, et à concrétiser leurs engagements avant la COP28. Je demande également une mise en œuvre rapide et réussie de cette initiative.





Beit-salam