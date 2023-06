Azali Assoumani, président des Comores et de l’Union af« La Guinée est un pays ami et frère avec lequel les Comores ont vécu des moments historiques »

𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲 : 𝗟𝗲 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹'𝗨𝗻𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗼𝗿𝗲𝘀, 𝗔𝘇𝗮𝗹𝗶 𝗔𝘀𝘀𝗼𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶, 𝗮̀ 𝗖𝗼𝗻𝗮𝗸𝗿𝘆







Le Président de l'Union des Comores, Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, est arrivé à Conakry ce vendredi 23 juin 2023, dans le cadre d'une visite d'amitié, de prise de contact, de travail et de coopération. L'avion transportant le Président en exercice de l’Union Africaine a atterri à l'Aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry en début de soirée. Son Excellence Azali Assoumani et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par le Président de la Transition, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi Doumbouya. Le Président de l'Union des Comores, Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, est arrivé à Conakry ce vendredi 23 juin 2023, dans le cadre d'une visite d'amitié, de prise de contact, de travail et de coopération. L'avion transportant le Président en exercice de l’Union Africaine a atterri à l'Aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry en début de soirée. Son Excellence Azali Assoumani et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par le Président de la Transition, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi Doumbouya.





Les deux Chefs d'État et frères d'armes ont assisté à la traditionnelle montée des drapeaux avant de passer en revue le parterre d'accueil et de saluer les représentants des institutions républicaines, les diplomates accrédités en Guinée, les membres du Gouvernement et du CNRD ainsi que la haute hiérarchie militaire. Le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, a ensuite invité son illustre hôte à rejoindre le salon d'honneur du pavillon Présidentiel de l'aéroport pour un échange au sommet entre Chefs d'État.





Lors de ce bref entretien qui s'est déroulé dans une ambiance empreinte de cordialité et de convivialité, les deux Chefs d'État ont convenu de l'opportunité de dynamiser les relations d'amitié et de coopération entre l'Union des Comores et la République de Guinée sur plusieurs axes d'intérêts communs. Le Président Azali Assoumani s'est dit très heureux de l'accueil qui lui a été réservé et également ravi d'être en Guinée qu'il considère comme sa patrie. Selon le Président comorien, la Guinée est un pays ami et frère avec lequel les Comores ont vécu des moments historiques charnières et difficiles dans la lutte pour l'émancipation de l'Afrique.





En substance, les deux personnalités se sont accordées pour soutenir et développer la coopération au sein de l'Union Africaine afin d'en faire un vecteur de rapprochement entre les peuples africains, mais également de développement social et économique du continent. Cela devrait se traduire par la réalisation d'une intégration régionale complète, notamment à travers la Zone de libre échange continentale (ZLECAf), un projet prioritaire de la gouvernance comorienne de l'Union Africaine dirigée par le Président Azali Assoumani, soutenu avec force par le Colonel Mamadi Doumbouya, convaincu du panafricanisme.





𝗗𝗖𝗜-𝗣𝗥𝗚

Présidence de la République de Guinée