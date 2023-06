«Je souhaite au Président Azali Assoumani du bonheur, de la santé et de la réussite». En ces moments de solidarité, de partage et de convivialité, il.



Vœux de l'Aïd el Al-dha du secrétaire général du Parti





À l'occasion de l'Aïd el-Al-Adha, au nom du parti CRC et en mon nom personnel, je tiens à adresser mes meilleurs vœux de l'Aïd à Son Excellence Monsieur le Président Azali Assoumani, ainsi qu'à son épouse, la Première Dame, et à l'ensemble de leur famille. À travers eux, je souhaite également transmettre mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité à tous nos militants et à l'ensemble des Comoriens de l'intérieur et de l'extérieur.





Que le bonheur, la réussite et la santé accompagnent chacun d'entre vous. Dans ce contexte mondial agité, je souhaite au Président de la République du bonheur, de la santé et de la réussite. Que Dieu l'assiste dans sa noble mission de guider notre pays et notre continent vers un avenir prometteur.





En ces moments de solidarité, de partage et de convivialité, il est essentiel que nous nous inspirions des valeurs dynamiques de notre foi pour préserver et renforcer nos acquis démocratiques. Cultivons constamment la paix et la tolérance afin d'assurer le bien-être de tous dans notre nation.

Je vous souhaite un Aïd Mabrouk.





Youssoufa Mohamed Ali

Secrétaire général