Honey Shay : l’influenceuse franco-comorienne lance sa marque de cosmétiques. Après avoir gagné en notoriété à travers les réseaux et la création de c



Créatrice de contenu depuis 2016, l’influenceuse Honey Shay, Chaiyna de son vrai nom, se lance dans une nouvelle aventure en créant sa marque de cosmétiques qui met en avant les richesses de son pays d’origine, Les Comores. Rencontre. Créatrice de contenu depuis 2016, l’influenceuse Honey Shay, Chaiyna de son vrai nom, se lance dans une nouvelle aventure en créant sa marque de cosmétiques qui met en avant les richesses de son pays d’origine, Les Comores. Rencontre.





Après avoir gagné en notoriété à travers les réseaux et la création de contenus, l’influenceuse Honey Shay a entrouvert, lundi, les portes d’une nouvelle aventure aussi excitante que stressante en dévoilant les premiers produits de sa marque de cosmétique Honeylang. Plusieurs influenceurs ont fait le déplacement, au cœur de la capitale lors de la soirée de lancement, pour découvrir ce projet qu' Honey Shay mûrit depuis 2020 autour de sa passion pour le monde de la beauté, bien sûr, mais aussi ses origines comoriennes et un engagement responsable. C’est sur cette base que l’influenceuse a développé les deux premiers produits de Honeylang : My Sweet Origin, une eau de parfum et My Honey Moment, une huile de soin pour le corps.





« J’ai commencé en étant toujours étudiante, et ce projet est venu directement. J’ai pensé à la cosmétique parce que je suis passionnée par la beauté, par tout ce qui touche aux soins », nous explique-t-elle. Et j’ai pensé directement à mes îles, Les Comores, et plus particulièrement à l’ylang-ylang que je voulais aussi mettre en avant » puisque le pays est l’un des premiers producteurs mondiaux de la fleur odorante.





C’est sur sa page Instagram qu’elle a partagé l’arrivée de ce nouveau projet au travers de deux reels explicatifs. « Honeylang c’est la fusion entre Honey Shay, moi, et l’ylang-ylang ce qui me représente. Car l’ylang-ylang est la fleur symbolique de mon pays d’origine que l’on surnomme l’île aux parfums. ». Forte de sa communauté, la jeune femme s’est rapidement élevée comme un porte-drapeau de la culture comorienne sur les réseaux sociaux.





« J’estime que c’est mes origines et que je suis amené à en parler parce ça fait partie de moi et en pensant faire quelque chose de naturel, c’est un peu devenu une revendication. Il y avait très peu de représentation Comorienne », explique l'influenceuse. « Pour moi, c’est important de le faire parce que les Comores, c’est une toute petite île. Avant on ne nous connaissait pas. C’est un devoir de représentation et je suis fière de me dire que certains ont découvert ou redécouvert les Comores grâce à moi. »





Honey Shay joue la carte responsable et naturelle