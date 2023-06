Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky rejette la médiation africaine, qui va rencontrer Vladimir Poutine





Venue échanger sur les bases d’une médiation de pays entre l’Ukraine et la Russie, cette délégation de quatre chefs d’États s’est vu opposer une fin de non-recevoir de la part du président ukrainien.





GUERRE EN UKRAINE - Premier coup dur pour la délégation africaine pour la paix. Ce samedi 17 juin, au lendemain de la rencontre à Kiev entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la délégation de chefs d’États et d’officiels africains pour proposer une médiation de paix, les premières discussions n’ont pas de quoi rendre optimiste.





Vendredi, la délégation menée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa s’est rapidement confrontée un mur ukrainien nommé Zelensky. Après s’être vu proposer « une désescalade des deux côtés » par la mission de paix africaine, le chef d’État a tout bonnement refusé cette offre de médiation africaine, dénonçant « une tromperie » de Moscou en pleine contre-offensive des forces armées de l’Ukraine.





« Permettre une négociation avec la Russie maintenant, quand l’occupant est sur notre terre, signifie geler la guerre, geler la douleur et la souffrance », a tranché Volodymyr Zelensky, sans concession lors d’une conférence de presse conjointe avec les dirigeants d’Afrique où le président d’Afrique du Sud a quand même fait état de « discussions constructives ».





Durement touchée par l’augmentation des prix des denrées alimentaires et les conséquences de la guerre sur le commerce mondial, l’Afrique a choisi de mener elle-même cette mission de paix en Russie et en Ukraine. Et pour la mener à bien, elle compte sur quatre présidents : Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud), Macky Sall (Sénégal), Hakainde Hichilema (Zambie) et Azali Assoumani (Comores), qui dirige actuellement l’Union africaine, ainsi que des représentants congolais, ougandais et égyptien.

Des frappes sur Kiev, comme un « message à l’Afrique »





Il faut dire que cette rencontre en Ukraine n’avait pas commencé dans les meilleures conditions pour tracer les premières esquisses d’un chemin vers la paix dans ce conflit.





La délégation africaine était arrivée vendredi dans la matinée à Kiev, peu de temps avant que la région de la capitale ukrainienne ne soit visée par une énième attaque de missiles russes qui a déclenché des sirènes anti-aériennes suivies d’explosions, et fait au moins sept blessés selon la police ukrainienne.