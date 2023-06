Fahmi - Azali : Un match qui vaudra le coup pour faire barrage à M. Assoumani. Impopulaire, rejeté, désavoué et dépassé par l’usure du pouvoir, M. Aza



Je m’explique :





“Compétent, éloquent, fidélité, pétri de culture générale indéniable, talent pur dans plusieurs domaines etcétéra…





Aucun être humain n’est parfait mais évolue avec ses défaut et ses qualités”.





«Celui qui se veut irréprochable est frappé par une perte et une détresse psychique inqualifiable».





Le combat qui a mobilisé l’opposition comorienne de l’extérieur comme de l’intérieur depuis plusieurs années contre le pouvoir du président Azali Assoumani est aujourd’hui à la croisée des chemins.





Dans la suite de la modification de la constitution comorienne de 2018 qui a vu le mandat du président de l’union rallongé de 10 ans au lieu de 5 ans auparavant, au bout du compte et malgré les contestations, rien n’y fait et on s’achemine vers la pérennisation de celle-ci.





Tout compte fait, Ngazidja a entamé ses cinq premières années de mandat et s’apprête à organiser une nouvelle élection présidentielle l’année prochaine pour une deuxième et dernière période de son pouvoir central de l’union des Comores.





En définitive, celui qui sera choisi aura la lourde tâche de présider le gouvernement comorien de l’union jusqu’en 2029 avant de passer le flambeau à un anjouanais pour 10 ans, de 2029 à 2039 et après la dernière tournante de 10 ans échoira automatiquement à un mohelien.





Ce sont les perspectives d’avenir selon la dernière constitution.





Mais avant toutes ces échéances du futur, concentrons nous d’abord à l’essentiel de l’année prochaine.





Soit le président Azali Assoumani se fait réélire, soit l’opposition comorienne se structure intelligemment et s’organise au mieux pour envoyer un seul candidat afin d’espérer faire tomber le natif de Mitsoudjé.





Impopulaire, rejeté, désavoué et dépassé par l’usure du pouvoir, M. Azali Assoumani est plus que jamais affaibli et vulnérable à souhait.





Pour ma part et ce n’est que mon avis personnel, ce rôle de l’opposant légitime devrait être conduit par Maître Fahami Said Ibrahim.





Tout ce que j’ai énuméré un peu plus haut, Fahami répond admirablement aux conditions requises.





Alors soit l’opposition se range derrière lui en bonne intelligence pour gagner, soit elle se disperse bêtement et à coup sûr Azali rafle encore la mise.





Est-ce que maître Fahami le veut bien ? L’avenir nous le dira car le temps presse.





Pandzaka