Comores : Appel à l’insurrection de la Société Civile contre Azali !

Comores :

Appel à l’

insurrection de la

Société Civil

e

contre

Azali !

Peuples de Ngazidja-Comore, Mohéli et Anjouan, l'heure est venue de prendre votre destinée en main. Depuis trop longtemps, vous êtes les victimes d'un système politique oppressif qui, sous la forme de centralisme d'État, étouffe vos aspirations et entrave votre développement socio-économique.

Unissez-vous, peuples des îles de Ngazidja-Comore, Mohéli et Anjouan, pour faire entendre haut et fort votre voix face à l'oppression et à la misère imposées par le despote sanguinaire Azali Assoumani. Ce tyran, servile envers les intérêts étrangers, vous maintient dans un abîme de souffrance sans fin.

Mon appel vise à mobiliser la société civile en vue de renverser le despote sanguinaire Azali par la volonté despeuples, afin de libérer notre pays de son emprise et de créer les conditions propices à une réconciliation nationale, à la refonte de notre Constitution et à l'adaptation de nos institutions à notre réalité insulaire.

La mobilisation de la société civile des trois îles, Ngazidja-Comore, Mohéli et Anjouan, revêt une importance capitale dans le contexte actuel pour répondre aux aspirations profondes des peuples qui ont été traumatisés, martyrisés et continuellement terrorisés sous des régimes dictatoriaux, en particulier celui de l'actuel despote Azali. Avec ferveur, nos peuples aspirent profondément à un véritable changement et à une coexistence paisible, pacifique et sereine, fondée sur un respect mutuel.

Les prétendus représentants politiques se sont révélés être de simples politicailleurs dénués de vision. Ils se sont engagés dans des jeux de pouvoir et de corruption, sans jamais proposer un projet de société réellement en adéquation avec nos besoins et nos aspirations. Leurs discours creux et leurs promesses vides ont sapé notre confiance en leur capacité à nous guider vers un avenir meilleur, empreint d'espoir.

Nous sommes tous témoins de la détérioration de nos conditions de vie, de l'oppression exercée par ce régime dictatorial du sanguinaire Azali, de l'appauvrissement généralisé de nos populations et de l'absence totale de perspectives pour nos enfants. Il est grand temps de dire "assez" !

Peuples des trois îles, il est impératif que la société civileprenne les devants. Refusons de nous résigner face à cette réalité sombre. Croyons en notre capacité à infléchir le cours des événements et à édifier une société juste, équitable,enviable et prospère pour tous.

Cette mobilisation vise à mettre un terme à l'emprise des politiciens centralistes, des politicards corrompus qui nous ont trahis, attirés par l'argent facile et l'appât du gain. Refusons d'être dirigés par des arrivistes sans scrupules, motivés uniquement par leurs intérêts personnels et le maintien du statu quo du système du centralisme d'État qui les favorise.

L'objectif est clair : renverser le despote sanguinaire Azali Assoumani et sa clique de complices, et procéder à la refondation de la Constitution et des institutions en les adaptant à notre réalité insulaire, notamment par le biais d'une Confédération. Cette démarche vise à instaurer une gouvernance juste, transparente et axée sur le développement socioéconomique, offrant ainsi des opportunités à tous les habitants des îles de notre archipel.

Coordination de la société civile des îles.

Une coordination nationale interne : Composée de représentants de divers secteurs de la société civile, cette coordination aura pour rôle de centraliser les informations, de coordonner les actions et de faciliter la communication entre les différentes îles.

Des coordinations insulaires : Chaque île aura sa propre coordination, composée de représentants locaux de la société civile. Ces coordinations seront responsables de la mise en œuvre des actions spécifiques à chaque île et de la mobilisation des citoyens sur le terrain.

Des représentants régionaux : Au sein de chaque coordination insulaire, des représentants seront désignés pour assurer une meilleure représentativité des différentes régions de l'île. Ils seront chargés de relayer les préoccupations et les revendications des citoyens de leur région respective.

Une assemblée nationale de la société civile : Composée de représentants des coordinations insulaires et de divers acteurs de la société civile, cette assemblée aura pour mission de prendre des décisions collectives, d'élaborer des stratégies communes et de représenter la voix de la société civile dans les négociations et les discussions avec les autres acteurs.

Ces propositions visent à assurer une représentation équitable de la société civile des trois îles, à favoriser la coordination des actions et à renforcer la voix collective dans la lutte pour la liberté, la justice et le renversement du despote Azali Assoumani et de sa clique.

En conclusion, je lance un appel pressant à toutes les personnes de bonne volonté, indépendamment de leur affiliation politique, pour rejoindre la cellule de réflexions stratégiques. Elle a besoin d'un groupe représentatif de la société civile, composé d'au moins neuf à douze personnes, incluant trois ou quatre membres de chaque île. Il est urgent de mettre en place des actions populaires et concrètes pour défendre les intérêts de nos peuples.

Chers Wangazidja, Wamwali et Wandzuwani,

Le moment est venu de prendre position et d'agir. Rejoignez dès maintenant le mouvement de la société civile organisée. Unissez-vous sous la bannière de la société civile pour renverser par une insurrection populaire ce despote sanguinaire, Azali, qui occupe illégitimement et illégalement le pouvoir de l'Union. Il n'est rien de plus qu'un président de facto et un usurpateur.

L'urgence est à l'action, et en tant que société civile unie de nos îles, vous pouvez faire la différence !

Vive Anjouan dans la plénitude de ses prérogatives !

Anli Yachourtu JAFFAR

23 juin 2023