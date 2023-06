Biologiste médicale, Nasra Idarousse répond aux questions de l'OMS. Témoin des efforts fournis par le gouvernement et les partenaires en vue d’élimin



Paludisme | lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme le 4 mai, l'OMS a rencontré Nasra Idarousse, Biologiste médicale du PNLP





Nasra travaille au laboratoire du PNLP depuis 2013. Elle est souvent sur le terrain, surtout à Ngazidja. Témoin des efforts fournis par le gouvernement et les partenaires en vue d’éliminer la maladie, elle reste engagée comme ses collègues auprès des agents de santé communautaires pour identifier les cas de paludisme, assurer le diagnostic et mettre sous traitement les cas positifs. Nous avons demandé à Nasra de nous donner 3 localités exemplaires dans cette lutte contre le paludisme sur l’île de Ngazidja. Sans hésitation, elle a mentionné Hansambou, Vanamboini et Nyumadzaha Bambao.





« Nous avions à un moment constaté que plusieurs cas positifs de paludisme provenaient d’une même localité. Vanamboini. Le PNLP en a informé les chefs locaux de cette recrudescence des cas. Nous nous sommes mis d’accord de tout faire pour éliminer le paludisme dans le village. Nous avons passé près d’un mois dans les quartiers de ce village. Avec nos partenaires chinois nous avons procédé au traitement de masse.





Parallèlement nous avons mené une campagne de sensibilisation pour un changement de comportement afin que les nids des moustiques soient détruits. Avec l’appui de l’OMS et du Fonds mondial nous avons procédé à la distribution des moustiquaires imprégnées en plus de l’opération de pulvérisation intra-domiciliaire soutenue par les autres agences onusiennes. La population a bien coopéré et depuis, les habitants de Vanamboini se portent bien ».





OMS Comores