Azali utilise les militaires pour réprimer les droits de l'homme et les libertés fondamentales

Aux Comores, Rais Azali utilise les militaires et les gendarmes pour réprimer les droits de l'homme et les libertés fondamentales en toute impunité...



EID MUBARAK TOUS LE MUSULMANS EID MUBARAK TOUS LE MUSULMANS





Je soutiens la critique de Mbapé contre les violences policières. Aux Comores, Rais Azali utilise les militaires et les gendarmes pour réprimer les droits de l'homme et les libertés fondamentales en toute impunité.





Ceux qui sont les serviteurs du peuple, armés et rémunérés par les îliens ne devraient jamais utiliser leurs armes pour faire taire la voix légitime des citoyens opprimés. La violation de la Constitution commise sur ordre d'un régime autoritaire est un péché national.





Les Comores ne sont plus sous la domination du mercenariat de Bob Denard. Nos forces de sécurité nationale devraient défendre la Constitution et les citoyens respectueux de la loi, et non un dirigeant autoritaire. Les milliards de KMF détournés par les dirigeants politiques successifs pour leur bénéfice personnel n'ont jamais profité aux soldats de notre misérable nation.





Aux Comores, le sens et l'esprit de sacrifice ont succombé à la tyrannie imposée de la peur et de l'égoïsme. Les hommes censés et honorables ont été réduits à néant.





Par Said Hilali