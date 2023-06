Aïd el Kébir : Vœux au peuple comorien, à la Umma islamique et au monde entier

Vœux au peuple comorien, à la Umma islamique et au monde entier à l’occasion de la célébration de l’Aïd el Kébir





Une partie de la Umma Islamique vient de célébrer ce jour l’Aïd El Kébir (qui signifie littéralement la « Grande Fête ») et sera suivie demain par les Comores et d’autres pays dans cet acte d’adoration et ce moment unique de liesse. Je saisis cette occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de longévité et de réussite à tous les Comoriens et à toutes les Comoriennes où qu’ils soient, à toute la Umma Islamique et au monde entier. Qu’Allah attendrisse les cœurs, instaure l’harmonie dans les couples, élève nos enfants dans l’obéissance à Son égard et à l’égard de leurs parents, réconcilie les familles, diffuse la justice et la paix dans le monde.





Un accord signé le 10 mars dernier entre l’Arabie saoudite et l’Iran a scellé le rapprochement entre ces 2 nations musulmanes qui étaient longtemps en conflit et suscite depuis l’espoir d’une désescalade voire d’une réconciliation au Yémen, en Irak et en Syrie, des pays frères minés par des guerres intestines.





Qu’Allah concrétise cet espoir de paix et de concorde au Moyen-Orient et apporte Son Secours au peuple palestinien.





Qu’Allah dans Sa Miséricorde Infinie éteigne les braises de la guerre civile au Soudan et en Libye et celles de la Fitna instillée et entretenue entre les citoyens des 4 îles des Comores.





Taqabal Allah mina wa minkum تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ





Abdourahamane Cheikh Ali