La CRC mobilise les militants à Mitsoudje : une augmentation considérable des adhésions et un appel à la paix





Dans la ville de Mitsoudje, lieu de naissance du Président Azali, une réunion de mobilisation impressionnante des militants de la CRC s’est tenue le lundi 19 juin. Dans une salle bondée, des personnalités influentes du gouvernement ainsi que de nombreux militants se sont rassemblés pour cet événement exceptionnel, en présence de la Première dame et de plusieurs ministres. L’événement a créé une ambiance électrique et a fait salle comble.





Plusieurs discours ont ponctué cette réunion haute en couleur. Maissara Adam, Commissaire au genre, a pris la parole pour souligner l’importance de la femme au sein de la CRC : « C’est le seul parti où la femme a sa place, le seul parti où sa voix compte, le seul parti où la femme est privilégiée. » Elle a évoqué les différents programmes d’accompagnement visant à promouvoir l’emploi des jeunes et les plateformes de protection des femmes mises en place par le gouvernement.





Abdoulwahab Ali Azir, conseiller en communication à l’Assemblée de l’Union des Comores, a également prononcé un discours remarqué lors de cette réunion. Il a déclaré : « J’ai réalisé qu’il y a une différence entre un Président qui cache les nids-de-poule et un Président qui construit des routes enrobées. J’ai compris qu’il y a une différence entre un Président qui construit un motel et un Président qui construit des hôtels. J’ai compris qu’il y a une différence entre un Président qui forme plus de 10 000 étudiants dans les universités étrangères et un Président qui envoie seulement 200 étudier localement. Je suis venu exprimer publiquement mon adhésion à la CRC. J’ai reconnu mes erreurs passées et ma lutte acharnée contre le Président motivée par le ressentiment. J’ai compris qu’il était l’homme de la situation. J’apporte avec moi 300 nouveaux membres prêts à rejoindre le parti CRC », a-t-il déclaré en exhibant une chemise remplie de formulaires d’adhésion.





Le Conseiller privé du Président, Nour El Fath Azali a également pris la parole lors de cette réunion de mobilisation. Il a appelé à l’unité autour de la vision présidentielle pour soutenir le développement du pays. Il a souligné l’importance de la diplomatie du Président, qui a permis à notre pays de briller sur la scène internationale en participant aux discussions sur des questions d’intérêt mondial, telles que la recherche de la paix entre la Russie et l’Ukraine. « Je vous encourage à renforcer nos rangs pour contribuer au développement. Mettons de côté la haine, notre pays a besoin de progrès. Je suis fier d’annoncer l’adhésion de 1380 nouveaux membres », a-t-il déclaré.





Enfin, le secrétaire général du parti CRC, Youssoufa Mohamed Ali, a pris la parole en dernier pour clore cette réunion exceptionnelle. Il a partagé des propos révélant que le Président avait récemment entamé des discussions avec les parties russes et ukrainiennes en conflit. Il leur avait affirmé que les conflits ne peuvent pas être résolus ni par des résolutions de l’ONU, ni par les armes, ni par la guerre, mais plutôt par le dialogue. « C’est ainsi que j’ai procédé pour tenter de résoudre notre différend territorial avec la France », a-t-il rapporté.





Le secrétaire général a appelé les militants à mettre en avant le bilan du parti et à promouvoir la paix. Il a annoncé l’ouverture des portes du parti à toute personne qui croit en la vision du chef de l’État. Il a également exhorté les militants à s’inscrire et à voter en faveur de la CRC, promettant en retour de reconnaître leurs efforts et leur engagement.





Cette réunion de mobilisation a marqué un tournant pour la CRC, avec une adhésion massive de nouveaux membres et un appel à l’unité et à la paix. L’engagement des militants et la popularité grandissante du parti présagent d’une dynamique positive pour les élections prochaines. ©CRC