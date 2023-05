Renforcement de la coopération bilatérale entre les Comores et Madagascar

Deuxième Commission Mixte entre Madagascar et les Comores





Le Ministre DHOIHIR Dhoulkamal a signé vendredi 19 mai 2023, avec son homologue Malgache, Son Excellence Madame SYLLA Yvette, un Accord Général de Coopération dans le cadre de deuxième Session de la Commission Mixte entre les deux pays.





Cette signature témoigne du grand intérêt que les autorités portent pour la Coopération entre Moroni et Antananarivo.





Dans son allocution le Ministre DHOIHIR Dhoulkamal a rappelé que la signature qui a eu lieu en 2019 lors de la première commission mixte a démontré la volonté des deux pays à donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale.





« Cette nouvelle dynamique imprime, s’il en est besoin, la forte volonté, exprimée au plus haut niveau, d’élargir notre coopération sur des domaines d’intérêt commun et sur lesquels nous devons capitaliser nos efforts en matière de sécurité et d’entraide judiciaire, de mobilité entre les étudiants et les travailleurs, et des échanges économiques », martèle le Ministre soulignant que Madagascar et les Comores sont une seule famille au destin Commun.





Pour le Patron de la Diplomatie comorienne, cette rencontre constitue un « souffle novateur » dans les relations entre les deux pays.





Avant la signature, plusieurs cadres des différents départements ministériels des deux pays ont débattu sur plusieurs sujets afin d’aboutir à un document phare dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays dans différents secteurs.





Service de Communication

Ministère des Affaires Étrangères