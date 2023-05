Parti CRC : Plus de 1600 nouveaux membres en une journée

Succès retentissant pour la première campagne d'adhésion des militants





Dans un effort sans précèdent pour mobiliser de nouveaux soutiens en vue des échéances électorales prochaines, le parti CRC a lancé une campagne d'adhésion pour la première fois à Malé Mbadjini.





Cette initiative novatrice dont le Conseiller privé a été à l’origine a connu un succès retentissant, attirant une foule des primovotants désireux à s’impliquer activement dans la vie politique du pays.





L’engagement suscité par cet événement a dépassé les attentes avec une participation massive de différentes localités de la région. De jeunes enthousiastes, des notables dévoués, des femmes dynamiques se sont réunis dans un élan commun pour adhérer au parti afin de contribuer à l’action courageuse du gouvernement en faveur du développement. Au total, on compte plus de 1600 nouveaux membres, qui ont pris leur carte, uniquement pendant la journée d’hier.





Dès l’ouverture de l’événement, une longue file d’attente s’est rapidement formée, signe de l’engouement pour s’engager au parti CRC.





L’événement a commencé par un discours d’ouverture dynamique d’un des leaders de la région. Le directeur de la Sonelec, parlant au nom des notables de la communauté, a exprimé sa fierté envers la région de Mbadjini pour sa participation active à cet événement inaugural.





Saisissant cette occasion, Mohamed Soilihi Djounaid a souligné l’importance de l’événement, et a rappelé que « nous ne sommes pas là pour nous livrer à un spectacle d’injures et d’anathèmes comme ceux qui se sont réunis au Foyer des Femmes, le moteur de notre action, c’est d’inspirer un changement positif pour l’avenir de notre pays », a-t-il rappelé en évoquant un bilan respectable : « il suffit de regarder la construction de l’hôpital El Maarouf, un centre hospitalier de référence dans l’océan, nous devons en être fiers », s’est-il adressé au public acquis d’avance.





Dans sa prise de parole, le Conseiller privé Nour El Fath a déclaré que « les jeunes sont l’avenir de notre nation. Leur énergie, leur créativité et leur vision sont des atouts inestimables qui doivent être pleinement valorisés ».





Il a aussi mis en avant, leurs compétences dans différents secteurs : « les jeunes sont dotés de compétences techniques pointues, d’une connaissance approfondie des nouvelles technologies et d’une compréhension fine des enjeux émergents. Leur apport est indispensable pour relever les défis complexes qui se dressent devant nous ».





Pour clore ses propos, Nour El Fath a insisté encore une fois sur le fait de reconnaître le rôle important de la jeunesse dans le développement de notre pays, de ne plus négliger leur voix, de ne plus sous-estimer leurs compétences et encore moins ignorer leurs aspirations ou leurs expertises alors que le pays en a grandement besoin. »





Déplorant l’ensauvagement du discours politique incarné par l’opposition, le secrétaire général, quant à lui, regrette leur bas niveau politique, l’esprit de la défaite et de l’inespérance. Et il appelle les militants à unir leurs forces et à se concentrer sur les solutions à apporter aux problèmes du pays. À l’approche des élections, Youssoufa Mohamed Ali a encouragé les militants à souder leur rang pour incarner la vision du Chef de l’État son excellence Azali Assoumani et à le soutenir dans sa mission de présidence de l’Union Africaine.





D’autres initiatives similaires vont être organisées sur l’ensemble du territoire afin de mobiliser davantage de jeunes militants passionnés et dévoués qui souhaitent contribuer à façonner un avenir meilleur pour notre pays.





Parti CRC